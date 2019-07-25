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РИА Новости

Власти поддержали идею о награде для мальчика, спасавшего детей в лагере

Вчера, 09:10
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Власти Хабаровского края будут ходатайствовать о присвоении звания Героя России 11-летнему Алексею Мартыненко, который спасал детей при пожаре в лагере, но сам получил ожоги и погиб, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.
"Руководство и правительство края поддерживают предложение о присвоении мальчику государственной награды, за которое высказались многие жители России. Краевые власти будут обращаться в компетентные органы для того, чтобы поступок ребенка был отмечен", — сказал он.
Собеседник агентства добавил, что такое решение правительство края приняло на сегодняшнем расширенном заседании, которое началось с минуты молчания в память о погибших детях.
Накануне в Сети появилась петиция с призывом присвоить мальчику звание Героя. Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала эту идею.
Пожар в Хабаровском крае
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Пожар в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края начался в ночь на 23 июля. Всего в лагере находилось 189 детей.
По данным МЧС, сгорели 20 из 26 палаток. На месте погиб один ребенок, трое скончались в больнице от ожогов. Еще четверо детей и пять взрослых пострадали.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По нему задержали директора коммерческой организации — владельца лагеря и директора самого лагеря.
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