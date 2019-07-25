Колонна МЧС России с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

ЛУГАНСК, 25 июл - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики въехала в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 85-го гуманитарного конвоя МЧС РФ въехали в Луганск", - заявили в пресс-службе.
По данным ведомства, девять автомобилей доставили в Луганск 107,5 тонны медицинского оборудования и препаратов, началась разгрузка.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.