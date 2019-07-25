Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T09:11Z
https://ria.ru/20190725/1556858162.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Названа причина ДТП с пятью погибшими на Урале

Вчера, 08:58
2950
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Водитель "ВАЗ-21074" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ВАЗ-21112" на автодороге в Челябинской области, в результате чего погибли пять человек, а еще один был госпитализирован, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
Как ранее сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, ДТП произошло на 6-м километре автодороги Кузяшево – Малая Ультракова Аргаяшского муниципального района. В аварии погибли 5 человек, еще один был госпитализирован.
По данным УГИБДД, ДТП произошло в среду в 23.50 (21.50 мск).
Как говорится в сообщении, "31-летний мужчина, управляя автомобилем "ВАЗ-21074", по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем "ВАЗ- 21112" под управлением 21-летнего молодого человека".
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
В результате ДТП в автомобиле "ВАЗ-21112" погибли водитель и 22-летняя пассажирка, в автомобиле "ВАЗ-21074" погибли водитель и два неустановленных мужчины, еще одного пассажира - мужчину 22 лет – госпитализировали, уточняется в сообщении.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства, добавляет пресс-служба.
001973
Обсудить 0
УралПроисшествия
Рекомендуем
Последствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов
РИА
Новости
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Лента
новостей
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Рутгер Хауэр
Умер актер Рутгер Хауэр
Политик Дмитрий Гудков
Пресс-секретарь Гудкова сообщил об обыске в квартире политика
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Фотоколл актера Тиля Швайгера
Тиль Швайгер в шутку сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу
Летающий радар А-50
Южная Корея представила России документы по полету военного самолета
Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния