Названа причина ДТП с пятью погибшими на Урале

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл – РИА Новости. Водитель "ВАЗ-21074" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "ВАЗ-21112" на автодороге в Челябинской области, в результате чего погибли пять человек, а еще один был госпитализирован, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.

Как ранее сообщал пресс-центр ГУМЧС России по региону, ДТП произошло на 6-м километре автодороги Кузяшево – Малая Ультракова Аргаяшского муниципального района. В аварии погибли 5 человек, еще один был госпитализирован.

По данным УГИБДД, ДТП произошло в среду в 23.50 (21.50 мск).

Как говорится в сообщении, "31-летний мужчина, управляя автомобилем "ВАЗ-21074", по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение со встречно двигающимся автомобилем "ВАЗ- 21112" под управлением 21-летнего молодого человека".

В результате ДТП в автомобиле "ВАЗ-21112" погибли водитель и 22-летняя пассажирка, в автомобиле "ВАЗ-21074" погибли водитель и два неустановленных мужчины, еще одного пассажира - мужчину 22 лет – госпитализировали, уточняется в сообщении.