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РИА Новости

Во Владивостоке вспоминают погибших при пожаре в лагере детях

Вчера, 08:57
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края
Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
© РИА Новости / МЧС РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Жители Приморья несут на центральную площадь Владивосток цветы и игрушки в память о погибших детях из палаточного лагеря на базе "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщает администрация региона.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Погибли четыре ребенка. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур.
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"На центральную площадь Владивостока к стеле Воинской славы приходят неравнодушные приморцы, чтобы возложить цветы в память о трагедии в палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" в Хабаровском крае", - говорится в сообщении администрации в аккаунтах в соцсетях.
Там же опубликованы фото, на которых люди несут к памятнику цветы и игрушки.
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