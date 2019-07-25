Во Владивостоке вспоминают погибших при пожаре в лагере детях

Сотрудники МЧС России на месте пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Жители Приморья несут на центральную площадь Владивосток цветы и игрушки в память о погибших детях из палаточного лагеря на базе "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщает администрация региона.

Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. Погибли четыре ребенка. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур.

"На центральную площадь Владивостока к стеле Воинской славы приходят неравнодушные приморцы, чтобы возложить цветы в память о трагедии в палаточном лагере на территории туркомплекса "Холдоми" в Хабаровском крае", - говорится в сообщении администрации в аккаунтах в соцсетях.