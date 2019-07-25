В Сочи после ливней сошел сель, подтопило несколько улиц

СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Несколько улиц ночью в Сочи были подтоплены после ливней, сошел сель, пострадавших в результате стихии нет, сообщает администрация города.

Залповый ливень прошёл в Сочи в ночь на четверг. По данным властей, основной удар стихии пришёлся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинский районы.

"Ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырёх реках, однако из берегов они не вышли. Информации о пострадавших от непогоды в Сочи нет... В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошёл сель по ручью Безымянный. Сейчас он расчищен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грязь и камни нанесло во дворы по улице Речная. В ближайшие часы начнётся подворовой обход. Также ветер повалил девять деревьев, их оперативно убрали.

"Движение транспорта не останавливалось. Все службы реагирования сработали оперативно. Ночью жителей Лоо и Дагомыса оповещали о непогоде через речевые установки", - говорится в сообщении.