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РИА Новости

В Сочи после ливней сошел сель, подтопило несколько улиц

Вчера, 08:53
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДождь
Дождь
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дождь. Архивное фото
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Несколько улиц ночью в Сочи были подтоплены после ливней, сошел сель, пострадавших в результате стихии нет, сообщает администрация города.
Залповый ливень прошёл в Сочи в ночь на четверг. По данным властей, основной удар стихии пришёлся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинский районы.
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"Ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырёх реках, однако из берегов они не вышли. Информации о пострадавших от непогоды в Сочи нет... В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошёл сель по ручью Безымянный. Сейчас он расчищен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что грязь и камни нанесло во дворы по улице Речная. В ближайшие часы начнётся подворовой обход. Также ветер повалил девять деревьев, их оперативно убрали.
"Движение транспорта не останавливалось. Все службы реагирования сработали оперативно. Ночью жителей Лоо и Дагомыса оповещали о непогоде через речевые установки", - говорится в сообщении.
Власти подчеркивают, что в Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности, ожидается мощный циклон. Все службы работают в оперативном режиме.
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