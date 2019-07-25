ЦИК Украины осталось обработать менее 0,3% протоколов по итогам выборов

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Центральной избирательной комиссии Украины осталось обработать менее 0,3% протоколов об итогах голосования на внеочередных выборах в Верховную раду, свидетельствуют данные на сайте комиссии по состоянию на 8.00 мск четверга.
После обработки 99,76% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко, набравшая 13,02%.
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Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18%), далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность"(8,11%), замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" (5,83%).
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.