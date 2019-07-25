В Индии за два дня из-за молний погибли более 50 человек

Ранее было известно о 32 погибших из-за молний в штате Уттар-Прадеш на севере страны.

По информации телеканала, 39 человек погибли в штате Бихар, 12 — в Джаркханде. Власти штата распорядились выплатить родственникам жертв компенсации, а также предоставить необходимое лечение пострадавшим.