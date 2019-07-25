В Индии за два дня из-за молний погибли более 50 человек

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В штатах Бихар и Джаркханд на востоке Индии в результате ударов молний за два дня погиб 51 человек, девять пострадали, сообщает телеканал NDTV со ссылкой полицию.
Ранее было известно о 32 погибших из-за молний в штате Уттар-Прадеш на севере страны.
По информации телеканала, 39 человек погибли в штате Бихар, 12 — в Джаркханде. Власти штата распорядились выплатить родственникам жертв компенсации, а также предоставить необходимое лечение пострадавшим.
13 июля, 19:19В Бангладеш 14 человек погибли из-за ударов молнии