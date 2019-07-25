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РИА Новости

В Индии за два дня из-за молний погибли более 50 человек

Вчера, 08:30
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© AFP 2019 / Tauseef MustafaПоследствия наводнения, вызванного проливными дождями, на севере Индии. 25 июля 2019
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на севере Индии. 25 июля 2019
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на севере Индии. 25 июля 2019
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В штатах Бихар и Джаркханд на востоке Индии в результате ударов молний за два дня погиб 51 человек, девять пострадали, сообщает телеканал NDTV со ссылкой полицию.
Ранее было известно о 32 погибших из-за молний в штате Уттар-Прадеш на севере страны.
По информации телеканала, 39 человек погибли в штате Бихар, 12 — в Джаркханде. Власти штата распорядились выплатить родственникам жертв компенсации, а также предоставить необходимое лечение пострадавшим.
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