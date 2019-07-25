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РИА Новости

Премьера Таиланда заставили читать программу правительства "по бумаге"

Вчера, 08:28
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча. Архивное фото
БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Оппозиционные депутаты парламента заставили премьер-министра Таиланда генерала Праюта Чан-Оча дословно зачитывать "по бумаге" программу его правительства на заседании, посвященном ее обсуждению.
Заседание парламента, на котором новое правительство Таиланда представляет свою программу на четырехлетний срок полномочий на обсуждение парламента, началось утром в четверг. Трансляцию в прямом эфире ведет государственный телеканал Thai PBS.
Выйдя на трибуну, премьер-министр Чан-Оча начал выступление в своей обычной манере, привычной телезрителям по еженедельным пятничным речам генерала, которые транслировались по всем национальным телеканалам в период правления военного правительства, главой которого он был с 2014 по 2019 годы. Глава кабинета начал излагать содержание программы не по тексту, который был заранее роздан депутатам и сенаторам, а своими словами, с многочисленными поясняющими примерами и отступлениями. Оппозиционные депутаты, составляющие в нижней палате таиландского парламента почти половину состава, опротестовали такой метод изложения программы через спикера парламента.
Один из оппозиционных депутатов в протестном выступлении порекомендовал премьеру избавиться от подобной манеры изложения, которая "хороша при изложении и разъяснении приказов начальства на совещании командования воинской части", и начать зачитывать текст дословно по заранее распространенному документу, иначе дебаты по этому документу могут "окунуть парламент в хаос".
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Спикер нижней палаты и, по должности, председатель парламента Таиланда, бывший премьер Чуан Ликпхай согласился с доводами оппозиции и предложил главе нового кабинета перейти к зачитыванию документа "по бумаге".
После представления премьером программы нового кабинета по ней состоятся парламентские дебаты. На рассмотрение программы в распорядке парламента выделено два дня: 25 и 26 июля. Заседание по обсуждению программы, по мнению местных наблюдателей, станет ареной первого крупного противостояния правительства и оппозиции в парламенте нового созыва.
Новое правительство Таиланда было сформировано и приступило к работе в середине июля, почти через три месяца после первых за 7 лет всеобщих парламентских выборов, состоявшихся в стране 24 марта этого года. С 2014 по 2019 год в Таиланде правило военное правительство во главе с генералом Праютом Чан-Оча, пришедшее к власти в результате военного переворота против гражданского правительства, избранного на выборах 2011 года. Генерал Чан-Оча, выдвинутый кандидатом в премьер-министры политическими силами, желавшими продолжения политики военного правительства, был избран премьер-министром на совместном заседании обеих палат парламента, на котором за него проголосовала значительная часть депутатов нижней палаты и все сенаторы. Сенат Таиланда, по новой конституции, принятой во время правления военных, является не избираемым, а назначаемым органом, места в котором заполнялись отдельным приказом военного правительства.
Военный переворот 2014 года в Таиланде был совершен под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта, неоднократно провоцировавшего массовые уличные выступления, столкновения сторон и кровопролитие.
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