Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T08:24Z
https://ria.ru/20190725/1556857734.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до семи человек

Вчера, 08:24
320
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Число погибших в результате взрывов в Кабуле возросло до 7, еще 21 человек пострадал, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава страны Вахидулла Маяра.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 10 раненых.
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
15 июля, 17:11
На северо-востоке Афганистана талибы захватили двадцать деревень
Взрыв произошел в автобусе в четверг утром. Как сообщил представитель МВД страны Нусрат Рахими, взрывное устройство привел в действие смертник на мотоцикле. Он подчеркнул, что целью взрыва были находившиеся в автобусе сотрудники афганского министерства шахт. Позднее Рахими добавил, что после этого в Кабуле раздался еще один взрыв.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.
001020
Обсудить 0
Кабул (город)В мире
Рекомендуем
На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса
РИА
Новости
В Афганистане не менее пяти человек погибли при взрыве бомбы в автобусе
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек
В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
Лента
новостей
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на севере Индии. 25 июля 2019
В Индии за два дня из-за молний погибли более 50 человек
В Бразилии одиннадцать человек погибли в результате оползней
Марк Милли.
Сенат США утвердил Марка Милли председателем Комитета начальников штабов ВС
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Южная Корея потребовала от КНДР воздержаться от ракетных испытаний
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Азербайджане завели уголовное дело после крушения МиГ-29
Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
Премьера Таиланда заставили читать программу правительства "по бумаге"
Число жертв оползня в Китае возросло до 15 человек
Сеул планирует провести консультации с Россией из-за ракетных пусков в КНДР
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа
В ОАЭ филиппинца осудили на десять лет за пропаганду ИГ* в соцсетях
Хуситы в столице Йемена. Архивное фото
Хуситы заявили об обстреле авиабазы в Саудовской Аравии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния