Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T08:14Z
https://ria.ru/20190725/1556857615.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/101959/76/1019597624_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_4f0b978ea87b0a1a7139e54e4f3b0973.jpg
РИА Новости

Роскачество проверило, соблюдают ли магазины новые правила продажи молочки

Вчера, 08:14
8631
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПокупатели у полки с молочной продукцией
Покупатели у полки с молочной продукцией
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Покупатели у полки с молочной продукцией. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Магазины крупных российских торговых сетей соблюдают новые правила продажи молочной продукции, но некоторые несетевые торговые точки к изменениям подошли формально, говорится в сообщении Роскачества.
В России 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Теперь на полках их надо расставлять так, чтобы можно было визуально отделить от других пищевых продуктов. Кроме того, рядом должно быть указано — "Продукты без заменителя молочного жира".
Эксперты Роскачества изучили полки с молочными товарами в магазинах по всей стране.
"Как оказалось, все объекты торговли крупных торговых сетей соблюдают новые требования: отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами не составило труда", — говорится в сообщении организации.
Производственная линия по упаковке молока на молочном заводе в Самаре. Архивное фото
7 июня 2018, 08:32
Роскачество рассказало, как выбрать хорошее молоко
Некоторые сети ограничились дополнительным оформлением ценников, а другие выделили под каждый вид продукции отдельные полки, рассказали в Роскачестве.
С несетевыми магазинами, продолжает ведомство, ситуация обстоит иначе.
Где-то продукты с добавлением растительных жиров визуально никак не отделялись от товаров без заменителя молочного жира, в других магазинах разделение было номинальным.
"Значительная часть таких объектов торговли подошла к вопросу разделения молочной полки формально — ценники с обозначением "БЗМЖ" напечатаны мелким шрифтом, надписи не выделяются в общей массе текстовой и графической информации", — отмечается в сообщении.
Молоко в бутылках
7 мая, 22:28
Пятая часть молочной продукции в России оказалась фальсификатом
45705198
Обсудить 6
РоскачествоРоссияЭкономика
Рекомендуем
Доллары
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
РИА
Новости
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Лента
новостей
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде ответили на идею Киева расширить антироссийские санкции
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Актер Станислав Садальский
"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам
В дрейфующем ледовом лагере Барнео в районе Северного полюса в Арктике
Откровения вахтовиков, которые месяцами, а то и годами не бывают дома
Официантка разносит бокалы с пивом
Пенная свобода: пиво в России начнут продавать по новым правилам
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
Лента новостейМолния