Роскачество проверило, соблюдают ли магазины новые правила продажи молочки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Магазины крупных российских торговых сетей соблюдают новые правила продажи молочной продукции, но некоторые несетевые торговые точки к изменениям подошли формально, говорится в сообщении Роскачества.

В России 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Теперь на полках их надо расставлять так, чтобы можно было визуально отделить от других пищевых продуктов. Кроме того, рядом должно быть указано — "Продукты без заменителя молочного жира".

Эксперты Роскачества изучили полки с молочными товарами в магазинах по всей стране.

"Как оказалось, все объекты торговли крупных торговых сетей соблюдают новые требования: отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами не составило труда", — говорится в сообщении организации.

Некоторые сети ограничились дополнительным оформлением ценников, а другие выделили под каждый вид продукции отдельные полки, рассказали в Роскачестве.

С несетевыми магазинами, продолжает ведомство, ситуация обстоит иначе.

Где-то продукты с добавлением растительных жиров визуально никак не отделялись от товаров без заменителя молочного жира, в других магазинах разделение было номинальным.