Роскачество проверило, соблюдают ли магазины новые правила продажи молочки

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Магазины крупных российских торговых сетей соблюдают новые правила продажи молочной продукции, но некоторые несетевые торговые точки к изменениям подошли формально, говорится в сообщении Роскачества.
В России 1 июля изменились правила продажи молочной продукции. Теперь на полках их надо расставлять так, чтобы можно было визуально отделить от других пищевых продуктов. Кроме того, рядом должно быть указано — "Продукты без заменителя молочного жира".
Эксперты Роскачества изучили полки с молочными товарами в магазинах по всей стране.
"Как оказалось, все объекты торговли крупных торговых сетей соблюдают новые требования: отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами не составило труда", — говорится в сообщении организации.
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Некоторые сети ограничились дополнительным оформлением ценников, а другие выделили под каждый вид продукции отдельные полки, рассказали в Роскачестве.
С несетевыми магазинами, продолжает ведомство, ситуация обстоит иначе.
Где-то продукты с добавлением растительных жиров визуально никак не отделялись от товаров без заменителя молочного жира, в других магазинах разделение было номинальным.
"Значительная часть таких объектов торговли подошла к вопросу разделения молочной полки формально — ценники с обозначением "БЗМЖ" напечатаны мелким шрифтом, надписи не выделяются в общей массе текстовой и графической информации", — отмечается в сообщении.