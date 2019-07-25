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РИА Новости

В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

Вчера, 08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.
Ранее сообщалось, что правительство Украины внесет на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение по расширению санкционного перечня российских предприятий. В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму. В их числе компании, вовлеченные в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край-Крым" и предприятия, работающие с крымским заводом "Фиолент".
Антироссийские санкции и международная торговля
23 ноября 2017, 10:20
Санкции против России и международная торговляВ 2014 году на фоне присоединения Крыма и ситуации на Украине США ввели в отношении России санкции, которые затем неоднократно расширялись. Подробнее о том, как эти меры сказались на международной торговле, - в инфографике Ria.ru.
"К сожалению, пока никаких изменений после смены власти во внешнеполитическом курсе украинского государства в отношении Российской Федерации, в отношении Крыма не произошло. Я бы посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и новому составу Верховной рады прекратить играться в санкции. Это абсолютно не игрушки и может быть очень опасным. Если для нас – это просто меры, которые точно не повлияют на Российскую Федерацию и Республику Крым, то наши зеркальные санкции очень болезненно ударят по и так слабейшей украинской экономике, которая уже много лет находится в жесточайшем кризисе после государственного переворота", - сказал РИА Новости Ганжара.
По его словам, Россия до этого достаточно сдержанно реагировала на санкции со стороны Украины.
"Если Россия примет резкие и серьезные меры ограничительного характера в отношении Украины, то ее экономика рухнет. Но Россия ведет достаточно сдержанную политику, воспринимая Украину не просто как политический режим, а прежде всего как братский украинский народ", - сказал депутат.
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Популярные комментарии
Российскому правительству надо не языками молотить, а выполнять решения законодательных органов. Дума приняла Закон об ответных мерах, а Медведеву наплевать на решение избранных НАРОДОМ депутатов, т.е. на народ!
25 июля, 08:38
ГПГриша Путный
800008
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