В Крыму призвали Киев не играться с санкциями

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости. Украинской власти пора прекратить играться в санкционную политику против России и не забывать о болезненных последствиях для своей экономики в случае зеркального ответа, заявил депутат крымского парламента Владислав Ганжара.

Ранее сообщалось, что правительство Украины внесет на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны предложение по расширению санкционного перечня российских предприятий. В санкционный список добавят 24 юридических лица, зарегистрированных на территории России, в том числе шесть зарегистрированных в Крыму. В их числе компании, вовлеченные в процесс строительства магистрального газопровода "Краснодарский Край-Крым" и предприятия, работающие с крымским заводом "Фиолент".

"К сожалению, пока никаких изменений после смены власти во внешнеполитическом курсе украинского государства в отношении Российской Федерации, в отношении Крыма не произошло. Я бы посоветовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и новому составу Верховной рады прекратить играться в санкции. Это абсолютно не игрушки и может быть очень опасным. Если для нас – это просто меры, которые точно не повлияют на Российскую Федерацию и Республику Крым, то наши зеркальные санкции очень болезненно ударят по и так слабейшей украинской экономике, которая уже много лет находится в жесточайшем кризисе после государственного переворота", - сказал РИА Новости Ганжара.

По его словам, Россия до этого достаточно сдержанно реагировала на санкции со стороны Украины.