Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T08:10Z
https://ria.ru/20190725/1556857555.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155665/93/1556659324_0:155:3142:1922_1036x0_80_0_0_62f971db7a3be0a75d30f7989b924afd.jpg
РИА Новости

В четверг в Москве пройдут кратковременные дожди с грозой

Вчера, 08:10
287
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в столичном регионе погода будет определяться тёплым сектором ложбины атлантического циклона. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами возможна гроза", - сообщил Тишковец.
Дождь в Москве
Вчера, 00:51
Синоптики предупредили о снеге в выходные
По словам синоптика, температура в Москве составит плюс 21-23 градуса, по области - 19-24 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду.
100000
Обсудить 0
Евгений ТишковецМоскваОбщество
Рекомендуем
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на севере Индии. 25 июля 2019
В Индии за два дня из-за молний погибли более 50 человек
РИА
Новости
Покупатели у полки с молочной продукцией
Роскачество проверило, соблюдают ли магазины новые правила продажи молочки
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Южная Корея потребовала от КНДР воздержаться от ракетных испытаний
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Спасатели эвакуируют вертолетами 35 жителей подтопленного села в Приамурье
Лента
новостей
Сеул планирует провести консультации с Россией из-за ракетных пусков в КНДР
Премьер-министр Королевства Таиланд Прают Чан-Оча
Премьера Таиланда заставили читать программу правительства "по бумаге"
Монитор с предварительными итогами выборов в Раду Украины в центральной избирательной комиссии Украины. 22 июля 2019
ЦИК Украины осталось обработать менее 0,3% протоколов по итогам выборов
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до семи человек
Дождь в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Снегопад
Синоптики не прогнозируют снег в Москве в предстоящие выходные
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
На западе Москвы возник крупный лесной пожар
Пешеходы переходят улицу Волхонка в Москве
Москвичей предупредили о перепадах температуры на выходных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно
02:32Россия и США на прошлой неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
Лента новостейМолния