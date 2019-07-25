В четверг в Москве пройдут кратковременные дожди с грозой

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Кратковременные дожди с грозами и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня в столичном регионе погода будет определяться тёплым сектором ложбины атлантического циклона. В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, местами возможна гроза", - сообщил Тишковец.
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По словам синоптика, температура в Москве составит плюс 21-23 градуса, по области - 19-24 градусов. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
Ветер будет восточный, 4-9 метров в секунду.