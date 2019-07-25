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РИА Новости

Южная Корея потребовала от КНДР воздержаться от ракетных испытаний

Вчера, 08:07
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкВид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан. Архивное фото
ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. Южная Корея требует от КНДР воздержаться от ракетных испытаний, которые не помогают добиться снижения военной напряженности, заявила в четверг на брифинге в Сеуле представитель южнокорейского министерства обороны Цой Хён Су.
"Правительство следит за развитием ситуации и требует прекратить от Северной Кореи действия, которые не помогают усилиям по снижению военной напряженности на Корейском полуострове", - заявила представитель военного ведомства.
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Видеозапись ее заявления размещена на канале агентства Рёнхап в Youtube.
Как сообщил ранее объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил, в четверг в 5:34 и 5:47 по местному времени (соответственно 23:34 и 23:57 мск в среду) КНДР произвел пуск двух ракет, предположительно, малого радиуса действия. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракеты преодолела 430 километров, вторая чуть больше, но точных данных пока нет.
По сообщению японского агентства Киодо, ракеты КНДР не достигли исключительной экономической зоны Японии и премьер-министр страны Синдзо Абэ сказал, что они не представляли угрозу для национальной безопасности.
Телеканал NHK привел слова министра обороны Японии Такэси Ивая о том, что в настоящее время анализируются пуски ракет, и если это были баллистические ракеты, то их испытание в КНДР станет нарушением резолюций ООН.
Вместе с тем нынешние ракетные испытания Пхеньян провел на фоне отказа Южной Кореи и США отменить планы проведения в августе совместных военных учений, которые КНДР рассматривает как угрозу для своей безопасности.
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