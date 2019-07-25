Сеул планирует провести консультации с Россией из-за ракетных пусков в КНДР

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Южная Корея планирует провести консультации с Москвой и Пекином в связи с недавними ракетными пусками КНДР, сообщил МИД страны.

"Мы будем поддерживать постоянную связь с США и Японией. Также ожидаем контактов с Китаем и Россией", - говорится в пресс-релизе ведомства по поводу прошедших пусков.

Как отмечает МИД, сразу после появления информации о пусках профильные ведомства Южной Кореи, США и Японии начали обмен данными о случившемся и взаимодействие для проведения их анализа.

"На уровне МИД спецпредставитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун провел телефонные разговоры со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Биганом и главой департамента МИД Японии по Азии и Океании Кэндзи Канасуги, стороны обменялись данными о ситуации и ее оценками", - сообщило министерство.

Южнокорейское правительство "пристально следит за ситуацией, будет прилагать дипломатические усилия для возобновления переговоров, чтобы как можно скорее получить результат денуклеаризации", отметил МИД.

Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в 5:34 (23:34 мск) и 5:57 (23:57 мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР осуществила два пуска ракет малой дальности. Японские военные считают, что это были баллистические ракеты. Южнокорейские также склоняются к этому, но считают, что необходим более серьезный анализ.

Ракеты пролетели на расстояние 430 километров и упали в Японском море. Они не достигли исключительной экономической зоны Японии и не повлекли материального ущерба. Максимальная высота ракет составила 50 километров. Ракеты были выпущены из мобильной транспортно-пусковой установки. Военные склоняются к тому, что это тот же тип ракет, который КНДР испытывала в мае этого года.