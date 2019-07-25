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РИА Новости

Число жертв оползня в Китае возросло до 15 человек

Вчера, 07:57
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ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Число жертв оползня в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу выросло до 15 человек, еще 30 числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Синьхуа.
Ранее сообщалось об 11 погибших и 34 пропавших без вести.
Оползень сошел в уезде Шуйчэн городского округа Люпаньшуй во вторник в 21.20 (16.20 мск). Оползень нанес ущерб 23 домохозяйствам, при этом более 20 построек, включая жилые дома, оказались полностью погребены под землей.
По состоянию на 8.00 четверга (2.00 мск) спасатели нашли тела еще четырех человек, таким образом, общее число жертв увеличилось до 15, еще 30 все еще числятся пропавшими без вести.
В район бедствия направлено более 20 единиц тяжелой и более 100 единиц спасательной техники. Министерство финансов страны выделило около 4,35 миллиона долларов для ликвидации последствий бедствия.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
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ГуйчжоуКитайВ мире
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