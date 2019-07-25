Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T07:54Z
https://ria.ru/20190725/1556857282.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Сочи вышедший из берегов ручей подтопил несколько домов

Вчера, 07:54
441
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Ручей в поселке в Лазаревском районе Сочи вышел из берегов после ливней, несколько придомовых территорий и домов подтоплены, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ночью в четверг на Сочи обрушились ливни. В считанные минуты на дорогах появлялись бурные реки, которые быстро исчезали после прекращения осадков. По данным МЧС, в поселке Барановка произошел нанос корчей и веток в подмостовое пространство ручья Безымянный. Из-за этого ручей вышел из берегов.
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Вчера, 05:24
В Приамурье почти 500 дворов остаются подтопленными после паводка
"Зафиксировано подтопление четырех придомовых территорий, в три домовладения заходила вода от 10 до 30 сантиметров. На данный момент осадки прекратились, вода в придомовые территории не поступает. Погибших и пострадавших нет. Для размещения пострадавшего населения в готовности пункт временного размещения на базе частной гостиницы, население от эвакуации отказалось", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работает служба спасения Сочи. Всего для ликвидации последствий ЧП от службы привлечены 45 человек, 17 единиц техники, от МЧС - шесть человек, две единицы техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.
Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за ливней с грозами, града, шквалистого ветра, угрозы формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках. По данным ГУ МЧС России в регионе, наиболее сложная обстановка может сложиться в юго-восточных районов края, предгорных районах и по побережью Черного и Азовского морей.
В Сочи введён режим повышенной готовности. Действовать он будет до 18.00 29 июля.
Последствия тайфуна Лайнрок в Приморском крае
22 июля, 12:18
Жители острова Русский из-за тайфуна почти сутки оставались без света
000000
Обсудить 0
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Дождь
В Сочи после ливней сошел сель, подтопило несколько улиц
РИА
Новости
В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов
Военнослужащий Народной милиции ЛНР. Архивное фото
В ЛНР заявили, что режим тишины сохраняется трое суток подряд
Олег Заикин
Доставщик смерти. История маньяка, убивавшего по всей России
Лента
новостей
Число жертв оползня в Китае возросло до 15 человек
Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео
Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео
Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Выросло число пострадавших при пожаре в хабаровском лагере
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон не планирует заниматься сопровождением судов в Персидском заливе
Женщины на кладбище
В Москве женщина "ожила" во время отпевания, сообщают СМИ
Последствия наводнения, вызванного проливными дождями, на севере Индии. 25 июля 2019
В Индии за два дня из-за молний погибли более 50 человек
В Томск из-за тумана не могут прибыть пять авиарейсов из Москвы
Дым от лесного пожара
Площадь природных пожаров в Приангарье приблизилась к 500 тысячам гектар
Девушка на пешеходном переходе в Москве во время дождя
В четверг в Москве пройдут кратковременные дожди с грозой
Сахалинские власти подключились к освобождению задержанных в КНДР моряков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния