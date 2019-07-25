В Сочи вышедший из берегов ручей подтопил несколько домов

СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Ручей в поселке в Лазаревском районе Сочи вышел из берегов после ливней, несколько придомовых территорий и домов подтоплены, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ночью в четверг на Сочи обрушились ливни. В считанные минуты на дорогах появлялись бурные реки, которые быстро исчезали после прекращения осадков. По данным МЧС, в поселке Барановка произошел нанос корчей и веток в подмостовое пространство ручья Безымянный. Из-за этого ручей вышел из берегов.

"Зафиксировано подтопление четырех придомовых территорий, в три домовладения заходила вода от 10 до 30 сантиметров. На данный момент осадки прекратились, вода в придомовые территории не поступает. Погибших и пострадавших нет. Для размещения пострадавшего населения в готовности пункт временного размещения на базе частной гостиницы, население от эвакуации отказалось", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте работает служба спасения Сочи. Всего для ликвидации последствий ЧП от службы привлечены 45 человек, 17 единиц техники, от МЧС - шесть человек, две единицы техники. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Экстренное предупреждение объявлено в Краснодарском крае из-за ливней с грозами, града, шквалистого ветра, угрозы формирования смерчей над Черным и Азовским морями, а также подъема воды в реках. По данным ГУ МЧС России в регионе, наиболее сложная обстановка может сложиться в юго-восточных районов края, предгорных районах и по побережью Черного и Азовского морей.