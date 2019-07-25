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РИА Новости

В Афганистане не менее пяти человек погибли при взрыве бомбы в автобусе

Вчера, 07:48
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли и десять получили ранения в четверг утром в результате взрыва в автобусе в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на представителя МВД страны Нусрата Рахими.
По словам Рахими, взрывное устройство привел в действие смертник на мотоцикле. Он подчеркнул, что целью взрыва, произошедшего в 8.10 по местному времени (6.40 мск), были находившиеся в автобусе сотрудники афганского министерства шахт.
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
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Позднее Рахими добавил, что после этого в Кабуле раздался еще один взрыв.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.
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