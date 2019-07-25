В Крыму пригрозили фотографам с животными уголовным преследованием

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Министерство курортов и туризма Крыма намерено требовать уголовного преследования за оказание услуг по фотографированию с животными, сообщил глава курортного ведомства Вадим Волченко.

Ранее полиция начала проверку по факту избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы - усилить борьбу с этим "негуманным" явлением. По его словам, оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным.

"Министерство курортов и туризма категорически против использования животных в коммерческих целях и активно этому противодействует во всех курортных регионах. Расцениваем это как минимум административное правонарушение и намерены требовать соблюдения закона вплоть до уголовного преследования", - сказал РИА Новости Волченко.

По его словам, контроль в этом процессе возложен на местные власти и правоохранительные органы.