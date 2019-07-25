В Крыму пригрозили фотографам с животными уголовным преследованием

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Министерство курортов и туризма Крыма намерено требовать уголовного преследования за оказание услуг по фотографированию с животными, сообщил глава курортного ведомства Вадим Волченко.
Ранее полиция начала проверку по факту избиения туриста в Судаке несколькими неизвестными за отказ оплатить фотоснимок с животными. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе призвал туристов объявить бойкот фотографам с животными, а контролирующие органы - усилить борьбу с этим "негуманным" явлением. По его словам, оказание подобных услуг запрещено в Крыму республиканским законом о гуманном отношении к животным.
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"Министерство курортов и туризма категорически против использования животных в коммерческих целях и активно этому противодействует во всех курортных регионах. Расцениваем это как минимум административное правонарушение и намерены требовать соблюдения закона вплоть до уголовного преследования", - сказал РИА Новости Волченко.
По его словам, контроль в этом процессе возложен на местные власти и правоохранительные органы.
В соцсети попал видеоролик, на котором видно, как группа неизвестных избивает мужчину под стенами Судакской крепости. Как сказано на сайте администрации Судака, туриста избила группа лиц, занимающихся незаконным бизнесом, связанным с фотографированием животных на набережных полуострова и других объектах массового скопления отдыхающих. Об этом говорится и в комментарии к видео, где указано, что так называемые "фотоживодёры" напали на туриста из-за отказа оплатить снимки с животными. Сам инцидент произошел 22 июля.