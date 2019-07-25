Погибших в лагере мальчика и девочку похоронят в Комсомольске-на-Амуре

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Жители Комсомольска-на-Амуре в пятницу и субботу простятся с девочкой и мальчиком, погибшими из-за пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

Ранее сообщалось, что пожар в лагере унес жизни четверых детей 10-12 лет. С двумя погибшими девочками прощаются в Комсомольске и Амурске в четверг.

"Похороны третьей девочки пройдут в пятницу, похороны мальчика в субботу. Церемония прощания состоится в драматическом театре. Детей предадут земле на городском кладбище", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в школы Комсомольска, где учились дети, жители города несут цветы и игрушки.

Ранее сообщалось, что погибший мальчик получил ожоги, спасая из горящей палатки девочек.