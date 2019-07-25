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РИА Новости

Погибших в лагере мальчика и девочку похоронят в Комсомольске-на-Амуре

Вчера, 06:31
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Жители Комсомольска-на-Амуре в пятницу и субботу простятся с девочкой и мальчиком, погибшими из-за пожара в палаточном лагере "Холдоми" в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Ранее сообщалось, что пожар в лагере унес жизни четверых детей 10-12 лет. С двумя погибшими девочками прощаются в Комсомольске и Амурске в четверг.
Место пожара в палаточном городке на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе Хабаровского края
24 июля, 16:43
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"Похороны третьей девочки пройдут в пятницу, похороны мальчика в субботу. Церемония прощания состоится в драматическом театре. Детей предадут земле на городском кладбище", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в школы Комсомольска, где учились дети, жители города несут цветы и игрушки.
Ранее сообщалось, что погибший мальчик получил ожоги, спасая из горящей палатки девочек.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
24 июля, 10:30
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеКомсомольск-на-АмуреХабаровский край
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