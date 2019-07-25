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РИА Новости

Пострадавшим от паводка жителям Приамурья начали выплачивать компенсации

Вчера, 06:24
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© МЧС РоссииУстранение последствий прохождения циклона в Амурской области
Устранение последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Власти Приамурья начали выплачивать денежные компенсации жителям районов, пострадавшим от паводка, сообщает правительство региона.
Из-за сильных дождей в Амурской области несколько районов подтопило. Пострадали сотни придомовых участков и около 80 километров дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек.
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"На 24 июля на территории города Зея и Зейского района пострадало 303 домовладения. В Зее специалисты уже обследовали 25 домов. При этом за адресной социальной помощью в управление социальной защиты обратились два человека, которые уже вчера получили выплаты на сумму 20 тысяч рублей (по 10 тысяч рублей на домовладение)", - говорится в сообщении.
Еще одно заявление подал житель поселка Снежногорский. Обращения от других пострадавших граждан в Зейском районе пока не поступали. Еще одно заявление поступило от единственного пострадавшего жителя поселка Новобурейский в Бурейском районе.
В Тамбовском районе пострадали три домовладения, собственники обратились за матпомощью. В городе Сковородино пострадали семь домовладений, с заявлением обратился один человек.
Активнее всего за помощью обращаются жители Благовещенска и Благовещенского района - 280 человек. Обследовано 82 домовладения.
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