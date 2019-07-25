Пострадавшим от паводка жителям Приамурья начали выплачивать компенсации

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Власти Приамурья начали выплачивать денежные компенсации жителям районов, пострадавшим от паводка, сообщает правительство региона.

Из-за сильных дождей в Амурской области несколько районов подтопило. Пострадали сотни придомовых участков и около 80 километров дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек.

"На 24 июля на территории города Зея и Зейского района пострадало 303 домовладения. В Зее специалисты уже обследовали 25 домов. При этом за адресной социальной помощью в управление социальной защиты обратились два человека, которые уже вчера получили выплаты на сумму 20 тысяч рублей (по 10 тысяч рублей на домовладение)", - говорится в сообщении.

Еще одно заявление подал житель поселка Снежногорский. Обращения от других пострадавших граждан в Зейском районе пока не поступали. Еще одно заявление поступило от единственного пострадавшего жителя поселка Новобурейский в Бурейском районе.

В Тамбовском районе пострадали три домовладения, собственники обратились за матпомощью. В городе Сковородино пострадали семь домовладений, с заявлением обратился один человек.