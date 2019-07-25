Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T06:23Z
https://ria.ru/20190725/1556856661.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155686/21/1556862157_0:46:1280:766_1036x0_80_0_0_99eaae73e170fe0e7fdac3e9a4184296.jpg
РИА Новости

В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов

Вчера, 06:23
90956
© УГИБДД по Челябинской областиПоследствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
Последствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
© УГИБДД по Челябинской области
ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл — РИА Новости. Два автомобиля ВАЗ столкнулись в Аргаяшском районе Челябинской области, пять человек погибли, один госпитализирован, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
По данным пресс-центра, ДТП произошло на шестом километре автодороги Кузяшево — Малая Ультракова Аргаяшского муниципального района.
ДТП на 59 км автодороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе Воронежской области
16 июня, 17:11
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
"В ходе движения произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. Всего в автомобилях находилось шесть человек (все взрослые). В результате ДТП погибло пять человек, один человек доставлен в Аргаяшскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.
На место прибыли бригады скорой медицинской помощи, подразделения МЧС, полиции, уточняется в сообщении.
Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 22 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС — десять человек, три единицы техники, поясняет пресс-центр.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону, произошло лобовое столкновение двух отечественных автомобилей. В результате ДТП в "семерке" погибли три человека и двое — в "одиннадцатой", еще один госпитализирован, уточнил он. Обстоятельства ДТП выясняются, добавили в пресс-службе.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
5741101038
Обсудить 5
Челябинская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Месье непроходим? ВАЗ отличная машина и выдерживает довольно сильные аварии, а если в лоб въедет авто на скорости 150км/ч, то без разницы в какой легковой машине ты будешь сидеть (даже крутые внедорожники разрывает), результат очевиден и никакие подушки не спасут.
25 июля, 12:30
SVSlava Void
2400004
Уж сколько раз "твердили миру": ВАЗ - это "гроб на колёсах" вне зависимости от модели и года выпуска. При попадании в ДТП он шансов не даст. Так нет же - гонят,летят,нарушая всё и вся, нередко -подшофе или усталые. Вот и результат: трупы,трупы,трупы...
25 июля, 11:09
ddmishor2666
9000018
Рекомендуем
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
РИА
Новости
Лидер рабочей группы Аэронет Национальной технологической инициативы Сергей Жуков
Up Great стал первым в РФ технологическим конкурсом по мировым стандартам
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Актёр Дмитрий Певцов во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу
Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову с именинами и скорой сменой фамилии
Лента
новостей
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Михаил Ширвиндт
Михаил Ширвиндт подал на развод
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Александр Карелин о травме поражений, за что мстят России и очень личном
Жестокое убийство женщины в Подмосковье произошло на глазах ее ребенка
В Подмосковье мужчина жестоко расправился с женщиной на детской площадке
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Останки боярина, захороненного в Юрьевом монастыре
Ученые нашли в Великом Новгороде саркофаги бояр сына Юрия Долгорукого
Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния