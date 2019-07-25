В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл — РИА Новости. Два автомобиля ВАЗ столкнулись в Аргаяшском районе Челябинской области, пять человек погибли, один госпитализирован, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.

По данным пресс-центра, ДТП произошло на шестом километре автодороги Кузяшево — Малая Ультракова Аргаяшского муниципального района.

"В ходе движения произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. Всего в автомобилях находилось шесть человек (все взрослые). В результате ДТП погибло пять человек, один человек доставлен в Аргаяшскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.

На место прибыли бригады скорой медицинской помощи, подразделения МЧС, полиции, уточняется в сообщении.

Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 22 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС — десять человек, три единицы техники, поясняет пресс-центр.