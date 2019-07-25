В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июл — РИА Новости. Два автомобиля ВАЗ столкнулись в Аргаяшском районе Челябинской области, пять человек погибли, один госпитализирован, сообщил пресс-центр ГУ МЧС России по региону.
По данным пресс-центра, ДТП произошло на шестом километре автодороги Кузяшево — Малая Ультракова Аргаяшского муниципального района.
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"В ходе движения произошло лобовое столкновение автомобилей ВАЗ-2107 и ВАЗ-2111. Всего в автомобилях находилось шесть человек (все взрослые). В результате ДТП погибло пять человек, один человек доставлен в Аргаяшскую центральную районную больницу", — говорится в сообщении.
На место прибыли бригады скорой медицинской помощи, подразделения МЧС, полиции, уточняется в сообщении.
Всего к ликвидации последствий ДТП было привлечено 22 человека, семь единиц техники, в том числе от МЧС — десять человек, три единицы техники, поясняет пресс-центр.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по региону, произошло лобовое столкновение двух отечественных автомобилей. В результате ДТП в "семерке" погибли три человека и двое — в "одиннадцатой", еще один госпитализирован, уточнил он. Обстоятельства ДТП выясняются, добавили в пресс-службе.