Пентагон не планирует заниматься сопровождением судов в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Вооруженные силы США пока не будут заниматься эскортом судов в районе Персидского залива, но сохранят военное присутствие в регионе для "сдерживания провокаций", заявил глава Пентагона Марк Эспер.
Он уточнил, что на следующей неделе планирует обсудить этот вопрос с руководством Центрального командования США (CENTCOM).
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива — Персидский и Оманский, где в последнее время заметно обострилась обстановка.
До этого помощница главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что коалиция создается не для военного противостояния Ирану, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения.
18 июня, 17:39Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцовНе исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.
Обострение ситуации вокруг Ирана
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.
В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествиям.
Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
В начале июля британские власти задержали иранский танкер, после чего Тегеран выразил протест Лондону.
Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Тегеран эти утверждения отвергает.
Позднее уже американский корабль сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.
На следующий день иранские власти задержали шедший под британским флагом танкер в собственных территориальных водах. Как сообщили в Тегеране, судно перевозило контрабандное топливо. При этом британские власти пригрозили Ирану "последствиями".
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