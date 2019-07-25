Пентагон не планирует заниматься сопровождением судов в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Вооруженные силы США пока не будут заниматься эскортом судов в районе Персидского залива, но сохранят военное присутствие в регионе для "сдерживания провокаций", заявил глава Пентагона Марк Эспер.

Он уточнил, что на следующей неделе планирует обсудить этот вопрос с руководством Центрального командования США (CENTCOM).

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон формирует коалицию для патрулирования Ормузского пролива, который соединяет два залива — Персидский и Оманский, где в последнее время заметно обострилась обстановка.

До этого помощница главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер заявила, что коалиция создается не для военного противостояния Ирану, а для обеспечения безопасности транспортного судоходства, в первую очередь путем усиления разведки и наблюдения.

Обострение ситуации вокруг Ирана

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.

В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествиям.

Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.

В начале июля британские власти задержали иранский танкер, после чего Тегеран выразил протест Лондону.

Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Тегеран эти утверждения отвергает.

Позднее уже американский корабль сбил, как утверждается, иранский беспилотник над Ормузским проливом. В Иране отрицают, что потеряли летательный аппарат.