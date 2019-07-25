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РИА Новости
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Во Франции собрали почти 270 миллионов евро на реконструкцию Нотр-Дама

Вчера, 06:12
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВосстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 25 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Сумма пожертвований, собранных четырьмя французскими фондами на реконструкцию собора Парижской Богоматери, где в апреле произошел пожар, составляет почти 270 миллионов евро, в сборе средств принимали участие сотни тысяч доноров из более 150 стран, в том числе России. Об этом свидетельствуют данных фондов, полученных корреспондентом РИА Новости.
После разрушительного пожара в Нотр-Даме 15 апреля власти Франции объявили о сборе средств на проведение работ по реконструкции. Сбором пожертвований уполномочены заниматься четыре французские организации: "Фонд Нотр-Дам" (Fondation Notre-Dame), "Центр национальных памятников" (Centre des monuments nationaux), "Фонд Франции" (Fondation de France) и "Фонд наследия" (Fondation du Patrimoine). Последний остановил сбор средств спустя месяц после пожара.
По сообщениям французских СМИ, общая сумма пожертвований, которые ранее обещали перечислить ряд крупных компаний и бизнесменов, составляет от 800 миллионов до миллиарда евро. По оценкам ряда экспертов, на восстановление собора может потребоваться несколько сотен миллионов евро.
"Мы получили 221 миллион евро от 230 тысяч жертвователей из 152 стран", - сказала глава пресс-службы "Фонда наследия" Лоранс Леви.
Собор Парижской Богоматери после пожара, случившегося вечером 15 апреля
17 апреля, 03:35
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Она отметила, что в числе пожертвований - 100 миллионов евро, перечисленных французской нефтегазовой компанией Total. "54 миллиона – это сумма пожертвований частных лиц, остальное – это пожертвования других компаний", - рассказала представительница фонда.
По ее словам, 11 тысяч жертвователей - из Европы. Леви также поделилась данными, согласно которым 784 пожертвования поступили из России. Их общая сумма составляет более 67 тысяч евро, добавила она.
"Фонд наследия" принимал пожертвования до 15 мая. Однако три другие структуры продолжают работу по сбору средств на восстановления собора.
"37 миллионов евро было собрано Fondation Notre Dame, начиная с 16 апреля", - сообщил РИА Новости представитель организации Кристоф Русело. В сборе средств на данный момент приняли участие 42 тысяч доноров 70 национальностей. "Средний размер пожертвования составляет около 130 евро", - сказал Русело.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
16 апреля, 12:10
Девять жизней: как Нотр-Дам-де-Пари избегал гибели
Из крупных доноров – семья Бернара Арно и группа ее компаний LVMH, обещавшие пожертвования в размере 200 миллионов евро, и бизнесмен Франсуа-Анри Пино, заявивший о сумме в 100 миллионов евро на реконструкцию Нотр-Дама. "Они перечислили по 10 миллионов евро каждый для обеспечения безопасности строительных работ", - отметил представитель "Фонда Нотр-Дам".
Как пояснила Лоранс Леви, обычно крупные компании не переводят всю обещанную сумму сразу, средства поступают частями и по мере необходимости.
В "Фонд Франции" – третью организацию, занимающуюся сбором пожертвований - к настоящему моменту перечислено 9 миллионов евро, сообщила РИА Новости его представительница. 7 миллионов евро поступило от компаний и 2 миллиона евро от частных лиц.
Пожар в соборе Парижской Богоматери
16 апреля, 12:46
Что погибло и что сохранилось после пожара в соборе Парижской Богоматери
Наконец, "Центр национальных памятников" собрал пожертвования на сумму около 3,6 миллиона евро. В сборе средств приняли участие более 27 тысяч жертвователей, средняя сумма пожертвований составляет 131 евро, сказала РИА Новости Мари Руа, отвечающая в фонде за коммуникации с прессой.
По ее словам, сумма других обещанных пожертвований - более 733 тысяч евро.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии уцелели. Прокуратура Парижа исключает криминальную версию возгорания. В качестве возможных причин пожара рассматриваются непотушенная сигарета или проблемы с электричеством. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
Нотр-Дам после пожара
© AFP 2019 / Bertrand Guay

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

Парижане у собора Нотр-Дам-де-Пари, где произошел пожар. 16 апреля 2019
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
© AP Photo / Christophe Ena

В операции принимали участие около 400 пожарных.

Собор Парижской Богоматери после пожара
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

Фасад собора Парижской Богоматери после пожара
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© REUTERS / Yves Herman

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
© AFP 2019 / Stephane de Sakutin

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
© REUTERS / Benoit Tessier

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

Собор Парижской Богоматери после пожара
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

Собор Парижской Богоматери после пожара
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© AP Photo / Francois Mori

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

Пожарные у собора Парижской Богоматери после пожара
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

Собор Парижской Богоматери после пожара
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
© AP Photo / Christophe Ena

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Люди на набережной напротив собора Парижской Богоматери после пожара
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
© REUTERS / Gonzalo Fuentes

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

Собор Парижской Богоматери после пожара
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
© РИА Новости / Виктория Виатрис / Перейти в фотобанк

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Benoit Tessier

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
1 из 15

Огонь тушили несколько часов, остановить пламя удалось только к утру вторника.

© AFP 2019 / Bertrand Guay
2 из 15

В операции принимали участие около 400 пожарных.

© AP Photo / Christophe Ena
3 из 15

Само здание удалось сохранить, однако сильно пострадали средневековые витражи.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
4 из 15

Между тем главные произведения искусства уцелели: большинство реликвий хранились в ризнице.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
5 из 15

Не поврежден и знаменитый главный орган собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
6 из 15

По предварительным данным, пожар может быть частично связан с реставрационными работами.

© REUTERS / Yves Herman
7 из 15

Расследовать трагедию будут около 50 следователей, заявил журналистам прокурор Франции Реми Эйтс.

© AFP 2019 / Stephane de Sakutin
8 из 15

Французский архитектор Руди Риччиотти рассказал РИА Новости, что восстановление собора может занять от пяти до десяти лет.

© REUTERS / Benoit Tessier
9 из 15

Многие международные организации и крупные компании предложили помощь в восстановлении собора.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
10 из 15

ЮНЕСКО заявила, что готова направить чрезвычайную миссию для оценки ущерба от пожара.

© AP Photo / Francois Mori
11 из 15

Российские эксперты считают, что собор можно восстановить по чертежам.

© AFP 2019 / Zakaria Abdelkafi
12 из 15

Россия готова отправить во Францию реставраторов, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

© AP Photo / Christophe Ena
13 из 15

Монетный двор Франции намерен переиздать медаль с изображением Нотр-Дама, а вырученные от ее продажи деньги передать собору.

© REUTERS / Gonzalo Fuentes
14 из 15

Многие парижане готовы пожертвовать личные средства на восстановление Нотр-Дама.

© РИА Новости / Виктория Виатрис
Перейти в фотобанк
15 из 15

Спасенные реликвии из собора Парижской Богоматери.

© REUTERS / Benoit Tessier
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Пожар в соборе Парижской БогоматериВесь мирФранцияВ мире
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