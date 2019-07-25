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РИА Новости

Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

Вчера, 06:13
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение в Китае
Автомобильное движение в Китае
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Автомобильное движение в Китае. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В китайской провинции Гуандун наладили экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам. Об этом пишет China Daily со ссылкой на таможенную службу региона.
Отмечается, что за год в Гуандуне намерены продать за рубеж около трех тысяч машин. В первую партию войдут 300 автомобилей, их общую стоимость оценивают в 2,5 миллиона долларов.
По данным аналитического агентства "Автостат", в I квартале 2019 года на вторичном рынке в России было реализовано 17,5 тысячи китайских автомобилей, что на четыре процента больше, чем за тот же период прошлого года.
Автоугонщик
22 июля, 12:30
Названы самые угоняемые автомобили 2019 года
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АвтоКитайРоссияЭкономика
Популярные комментарии
А вы возьмите себе за правило, не покупани ни чьё бу и если остальные вместа нытья станут поступать так же, то страна перестанет быть чьей-то помойкой. А если перестанете мусорить и свинячить, то вообще перестанет быть помойкой.
25 июля, 07:42
CCicicipi
194612023
"Великая сверхдержава" по сути давно стала китайской помойкой
25 июля, 07:28
yyoudontknowwhoiam
107238499
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