Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В китайской провинции Гуандун наладили экспорт подержанных автомобилей в Россию, Камбоджу, Мьянму, Лаос и Вьетнам. Об этом пишет China Daily со ссылкой на таможенную службу региона.
Отмечается, что за год в Гуандуне намерены продать за рубеж около трех тысяч машин. В первую партию войдут 300 автомобилей, их общую стоимость оценивают в 2,5 миллиона долларов.
По данным аналитического агентства "Автостат", в I квартале 2019 года на вторичном рынке в России было реализовано 17,5 тысячи китайских автомобилей, что на четыре процента больше, чем за тот же период прошлого года.
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