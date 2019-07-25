В Японии заявили о возможном нарушении Северной Кореей резолюций ООН

ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Если выпущенные в четверг Северной Кореей ракеты были баллистическими, это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН, заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая.
В настоящее время военные США, Японии и Южной Кореи склоняются к тому, что в четверг Северная Корея осуществила пуски баллистических ракет, однако подробный анализ потребует времени. По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Они пролетели 420 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров.
"Относительно действий военного характера мы по-прежнему тесно взаимодействуем с США и Южной Кореей, ведем сбор и анализ информации и находимся в полной готовности. В настоящее время ведется анализ числа, вида, расстояния пусков. Но если это баллистические ракеты, это является нарушением резолюций ООН и вызывает глубокое сожаление", - приводит слова министра телекомпания NHK.
Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в 5:34 (23:34 мск) и 5:57 (23:57 мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Японские военные считают, что это были баллистические ракеты. Южнокорейские также склоняются к этому, но считают, что необходим более серьезный анализ.
Ракеты пролетели упали в Японском море, не достигли исключительной экономической зоны Японии и не повлекли материального ущерба.
В мае этого года КНДР заявила об испытании нового вида тактического управляемого оружия и провела испытания систем залпового огня. Затем она провела два пуска ракет малой дальности. Их расстояние составило 420 километров, высота – 50 километров.
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