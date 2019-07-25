Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T06:04Z
https://ria.ru/20190725/1556856479.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Японии заявили о возможном нарушении Северной Кореей резолюций ООН

Вчера, 06:04
437
ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Если выпущенные в четверг Северной Кореей ракеты были баллистическими, это является нарушением резолюций Совета безопасности ООН, заявил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая.
В настоящее время военные США, Японии и Южной Кореи склоняются к тому, что в четверг Северная Корея осуществила пуски баллистических ракет, однако подробный анализ потребует времени. По мнению военных, это может быть тот же тип ракет, пуски которых КНДР провела 9 мая. Они пролетели 420 километров, а максимальная высота полета составила 50 километров.
Военнослужащий на ядерном полигоне Пхунгери на севере КНДР
4 июня, 23:05
СМИ рассказали о мощности последней испытанной в КНДР ядерной бомбы
"Относительно действий военного характера мы по-прежнему тесно взаимодействуем с США и Южной Кореей, ведем сбор и анализ информации и находимся в полной готовности. В настоящее время ведется анализ числа, вида, расстояния пусков. Но если это баллистические ракеты, это является нарушением резолюций ООН и вызывает глубокое сожаление", - приводит слова министра телекомпания NHK.
Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в 5:34 (23:34 мск) и 5:57 (23:57 мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска ракет малой дальности. Японские военные считают, что это были баллистические ракеты. Южнокорейские также склоняются к этому, но считают, что необходим более серьезный анализ.
Ракеты пролетели упали в Японском море, не достигли исключительной экономической зоны Японии и не повлекли материального ущерба.
В мае этого года КНДР заявила об испытании нового вида тактического управляемого оружия и провела испытания систем залпового огня. Затем она провела два пуска ракет малой дальности. Их расстояние составило 420 километров, высота – 50 километров.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Кванмэнсон (Яркая звезда)
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
160003
Обсудить 0
КНДРООНЯпонияВ мире
Рекомендуем
Снимок российского бомбардировщика Ту-95, опубликованный Министерством обороны Японии. 23 июля 2019
Россия и Южная Корея начали переговоры по инциденту над Японским морем
РИА
Новости
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном
Сеул планирует провести консультации с Россией из-за ракетных пусков в КНДР
Министр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
Министр обороны США заявил о готовности к переговорам с Ираном
Лента
новостей
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон не планирует заниматься сопровождением судов в Персидском заливе
Южнокорейские военные связали ракетные пуски с учениями в КНДР
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
Южная Корея потребовала от КНДР воздержаться от ракетных испытаний
Южнокорейские военные сообщили максимальную высоту выпущенных в КНДР ракет
Рэпер A$AP Rocky
Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
Японские СМИ узнали подробности ракетных пусков в Северной Корее
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
В Южной Корее заявили об испытаниях в КНДР ракеты нового типа
Пхеньян
СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
Во Владивосток впервые прибыл вьетнамский боевой корабль
Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло. Архивное фото
Губернатор Пуэрто-Рико объявил об отставке
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно
02:32Россия и США на прошлой неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
Лента новостейМолния