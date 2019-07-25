Россия и Южная Корея начали переговоры по инциденту над Японским морем

ТОКИО, 25 июл - РИА Новости. Южная Корея и Россия начали в Сеуле переговоры о ситуации с полетом российского военного самолета у южнокорейского острова Токто, сообщили РИА Новости по телефону в министерстве обороны Республики Корея.

По его данным, в переговорах участвует представитель посольства России, имя которого в министерстве не называют, и начальник управления политического планирования министерства обороны Южной Кореи Ли Вон Ик.

Результаты переговоров будут опубликованы после их завершения.

Как сообщалось в среду, на этих переговорах южнокорейское военное ведомство "представит соответствующие материалы, подтверждающие факт вторжения российского военного самолета в воздушное пространство в окрестностях острова Токто".

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил ранее, что 23 июля российский самолет А-50 якобы дважды нарушил воздушное пространство страны над Японским морем в районе островов Токто (японское название Такэсима).

В результате этого по тревоге были подняты истребители F-15K и F-16K ВВС Южной Кореи, которые после радиосообщений выпустили 20 сигнальных ракет и дали 360 предупредительных выстрелов.

По информации военных, самолет находился в воздушном пространстве Южной Кореи один раз – около 3 минут, второй – 4 минуты. Согласно информации военных, за несколько часов до этого два китайских самолета совершили полет в зоне опознавания ПВО Южной Кореи, затем они покинули ее и вернулись вновь вместе с двумя российскими Ту-95. Группа находилась в зоне оповещения ПВО около 25 минут.

Как сообщили в Минобороны РФ, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС не нарушали воздушное пространство Южной Кореи, а выполняли полет над нейтральными водами Японского моря, тогда как южнокорейские истребители, вылетевшие якобы на перехват бомбардировщиков ВКС РФ, опасно маневрировали и пересекали курс, создавая угрозу безопасности российских самолетов. В МО РФ также заявили, что южнокорейские летчики не в первый раз безуспешно пытались помешать выполнению полетов российской авиации над нейтральными водами Японского моря, ссылаясь на некую самопроизвольно установленную южнокорейской стороной "зону опознавания ПВО". В МО РФ отметили, что подобные "зоны" не предусмотрены международными правилами и не признаются Российской Федерацией, о чем неоднократно доводилось до южнокорейской стороны по различным каналам".

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя инцидент, заявила, что опознавательная зона ПВО Южной Кореи не является воздушным пространством этой страны, все имеют право на свободу полетов там.