Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T08:08Z
https://ria.ru/20190725/1556856389.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155651/48/1556514847_606:852:2730:2047_1036x0_80_0_0_d460576dfdf511bab68dcc65665d63ea.jpg
РИА Новости

Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном

Вчера, 05:55
46376
© REUTERS / Turkish Defence MinistryПоставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
© REUTERS / Turkish Defence Ministry
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş.
Он заявил, что российские С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряженности, а США попросту не хотят развития Турции и заинтересованы в усилении другого игрока.
"Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда", — приводит издание слова экс-военного.
Кроме того, он добавил, что если Анкара и Вашингтон придут к соглашению по С-400, США предъявят Турции новые требования. В частности, по мнению Сайгуна, Соединенные Штаты потребуют прекратить контакты с Ираном, создадут курдское государство в Сирии и запретят добывать ресурсы на Кипре, при этом не считаясь с мнением Турции.
"То есть, по моему мнению, проблема не в С-400 или F-35. Америка недовольна независимой внешней политикой Турции и не желает, чтобы Турция становилась региональной державой", — считает бывший военный.
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
18 июля, 15:54
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Сайгун также добавил, что заявления США о том, что Россия получит закрытые сведения о самолетах F-35, неоправданны, поскольку секреты этих истребителей уже давно известны Москве.
По его словам, американские власти еще десять лет назад обсуждали исключение Турции из программы F-35. Если Анкара получит эти самолеты, на Ближнем Востоке изменится баланс сил: Израиль утратит превосходство в воздухе, а США не могут этого допустить, поскольку потеряют контроль над энергоресурсами в регионе, сказал Сайгун.
Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.
Контракт на поставку четырех дивизионов С-400 на 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки по С-400 Турция оплатит сама, часть — за счет российского кредита. По словам вице-премьера Юрия Борисова, контракт предусматривает опцион после выполнения основной части поставки.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на митинге в память жертв государственного переворота 2016 года. 15 июля 2019
17 июля, 08:00
Эрдоган унизил Меркель и Трампа одновременно
6093111532647
Обсудить 27
С-400 «Триумф»ТурцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Запад прекрасно понимает, что Израиль находиться на передовой по борьбе с террором и если не сможет его эффективно сдерживать террор будет распространяться и захватывать новые территории, в том числе и ту же Турцию
25 июля, 08:12
MRMartin Rostovskiy
127710163
Бывший генерал явно кривит душой. В изменении отношения к Турции виноваты не США. Турция всегда была союзником на Ближнем Востоке не только США, но и Израиля. Пик сотрудничества пришёлся на 90-е годы, когда Израиль поставлял Турции современное высокотехнологическое оружие, модернизировал их самолёты и танки. Продавал БПЛА, высокоточные ракеты и бомбы. Армия Турции и ЦАХАЛ проводили совместные учения. Так было пока не пришёл Эрдоган. Это он, а не США, резко сменил курс. Это он пошёл на эскалацию в отношениях и с Израилем, и с США, и с Западом вцелом. И генерал прекрасно знает, что откажись Турция от С-400, то получила бы и 100 Ф-35 (в два раза больше, чем Израиль) и Пэтриоты. Откровения генерала интересны ещё и тем, что это ОН поставил Турцию в очередь врагов Израиля. Хотя в Израиле Турцию всегда считали своим союзником. Вывод: Турция (Эрдоган) - ненадёжный и опасный партнёр. Поэтому, лучше пусть она(он) будет с вами, чем с нами.
25 июля, 09:26
yoram
104410026
Рекомендуем
Сотрудники резиденции на Даунинг-стрит в Лондоне приветствуют нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. 24 июля 2019
"Путин прав": британские СМИ назвали виновника своего поражения
РИА
Новости
Флаги европейских государств перед зданием Европейского парламента в Страсбурге
В Италии сообщили Европе "плохую новость" из-за развала ДРСМД
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию
Лента
новостей
Задержание российского танкера NEYMA в Измаиле. Стоп-кадр видео СБУ
МИД прокомментировал задержание российского танкера на Украине
Автомобильное движение в Китае
Китай начал экспорт подержанных автомобилей в Россию
Доллары
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Признание "частного ЦРУ": газопровод в обход Украины будет строиться дальше
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Советник Зеленского рассказал об историческом союзе с "независимым Крымом"
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" обсудить транзит
Жители Донбасса перед голосованием на референдуме о статусе самопровозглашенной Донецкой народной республики
Эксперт рассказал, когда Россия может признать ДНР и ЛНР
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Пожар на звездолете SpaceX попал на видео
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде ответили на идею Киева расширить антироссийские санкции
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния