Турецкий генерал объяснил конфликт между Анкарой и Вашингтоном

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал, почему между Вашингтоном и Анкарой сложились напряженные отношения, пишет Güneş

Он заявил, что российские С-400 стали лишь предлогом для эскалации напряженности, а США попросту не хотят развития Турции и заинтересованы в усилении другого игрока.

"Для Запада на Ближнем Востоке важно обеспечить безопасность Израиля и контроль над энергетическими ресурсами. Страны, враждебные Израилю, устраняются. В конце этой очереди стоит Турция. Мне приходится это говорить, потому что это правда", — приводит издание слова экс-военного.

Кроме того, он добавил, что если Анкара и Вашингтон придут к соглашению по С-400, США предъявят Турции новые требования. В частности, по мнению Сайгуна, Соединенные Штаты потребуют прекратить контакты с Ираном, создадут курдское государство в Сирии и запретят добывать ресурсы на Кипре, при этом не считаясь с мнением Турции.

"То есть, по моему мнению, проблема не в С-400 или F-35. Америка недовольна независимой внешней политикой Турции и не желает, чтобы Турция становилась региональной державой", — считает бывший военный.

Сайгун также добавил, что заявления США о том, что Россия получит закрытые сведения о самолетах F-35, неоправданны, поскольку секреты этих истребителей уже давно известны Москве.

По его словам, американские власти еще десять лет назад обсуждали исключение Турции из программы F-35. Если Анкара получит эти самолеты, на Ближнем Востоке изменится баланс сил: Израиль утратит превосходство в воздухе, а США не могут этого допустить, поскольку потеряют контроль над энергоресурсами в регионе, сказал Сайгун.

Долгожданные поставки новейших систем ПВО, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35. Однако Анкара отказалась идти на уступки.