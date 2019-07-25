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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 900 тысяч гектаров

Вчера, 05:44
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КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края за сутки выросла более чем на 60 гектаров и достигла почти 907 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет, сообщает в четверг региональный лесопожарный центр.
"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 25 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 130, на общей площади - 906,817 га... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
По данным центра, в зоне контроля действуют 109 пожаров на площади 899 256 гектаров. Очаги возгораний находятся на севере региона - в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Абанском и Таймырском районах. В тушении принимают участие 533 человек и 16 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.
По данным минлесхоза края, в среду в регионе горело в зоне контроля 845 923 тысяч гектаров леса.
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