Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 900 тысяч гектаров

КРАСНОЯРСК, 25 июл – РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Красноярского края за сутки выросла более чем на 60 гектаров и достигла почти 907 тысяч гектаров, при этом угрозы населенным пунктам нет, сообщает в четверг региональный лесопожарный центр.

"По оперативной информации на 09.00 (05.00 мск) 25 июля 2019 года на территории края действует лесных пожаров - 130, на общей площади - 906,817 га... Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

По данным центра, в зоне контроля действуют 109 пожаров на площади 899 256 гектаров. Очаги возгораний находятся на севере региона - в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском, Абанском и Таймырском районах. В тушении принимают участие 533 человек и 16 единиц техники. Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем.