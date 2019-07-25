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РИА Новости

В Приангарье пьяного водителя скорой обвинили в гибели беременной женщины

Вчера, 05:43
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© МВД России по Иркутской областиДТП с участием автомобиля скорой помощи в Качугском районе Иркутской области
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Качугском районе Иркутской области
© МВД России по Иркутской области
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция в Иркутской области предъявила обвинение водителю скорой помощи, из-за которого, предположительно, погибла беременная женщина, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.
Ранее сообщалось, что беременная женщина погибла, еще двое пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи в Иркутской области. По предварительным данным, виновен пьяный водитель скорой, который не справился с управлением.
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"Предъявлено обвинение водителю скорой медицинской помощи в совершении преступления, в результате которого погибла беременная пассажирка, а сопровождавшая ее фельдшер получила различные травмы и была госпитализирована", - говорится в сообщении.
Мужчине инкриминируется "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места его совершения".
Уточняется, что суд поместил фигуранта под домашний арест до 22 сентября.
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