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РИА Новости

Родители вывозят детей из сгоревшего лагеря под Хабаровском

Вчера, 05:37
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© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Родители вывозят детей из лагеря "Холдоми", который закрылся после пожара, в результате которого погибли четверо детей, сообщила журналистам пресс-секретарь краевого правительства Надежда Томченко.
Ранее сообщалось, что правительство края в среду ввело в границах горнолыжного комплекса "Холдоми" режим ЧС, что обязывает закрыть лагерь. В среду, по данным Минобрнауки региона, там находились 175 детей и 33 вожатых.
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"Администрация лагеря его закрыла. Часть детей уже забрали родители. Сейчас в "Холдоми" остаются 62 ребенка. В 14.00 (7.00 мск) приедет автобус, который заберет оставшихся детей и увезет их в Комсомольск", - сказала Томченко.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.
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Пожар в детском лагере в Хабаровском краеХабаровский крайПроисшествия
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