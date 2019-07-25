Родители вывозят детей из сгоревшего лагеря под Хабаровском

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Родители вывозят детей из лагеря "Холдоми", который закрылся после пожара, в результате которого погибли четверо детей, сообщила журналистам пресс-секретарь краевого правительства Надежда Томченко.

Ранее сообщалось, что правительство края в среду ввело в границах горнолыжного комплекса "Холдоми" режим ЧС, что обязывает закрыть лагерь. В среду, по данным Минобрнауки региона, там находились 175 детей и 33 вожатых.

"Администрация лагеря его закрыла. Часть детей уже забрали родители. Сейчас в "Холдоми" остаются 62 ребенка. В 14.00 (7.00 мск) приедет автобус, который заберет оставшихся детей и увезет их в Комсомольск", - сказала Томченко.