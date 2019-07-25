Родители вывозят детей из сгоревшего лагеря под Хабаровском

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Родители вывозят детей из лагеря "Холдоми", который закрылся после пожара, в результате которого погибли четверо детей, сообщила журналистам пресс-секретарь краевого правительства Надежда Томченко.
Ранее сообщалось, что правительство края в среду ввело в границах горнолыжного комплекса "Холдоми" режим ЧС, что обязывает закрыть лагерь. В среду, по данным Минобрнауки региона, там находились 175 детей и 33 вожатых.
"Администрация лагеря его закрыла. Часть детей уже забрали родители. Сейчас в "Холдоми" остаются 62 ребенка. В 14.00 (7.00 мск) приедет автобус, который заберет оставшихся детей и увезет их в Комсомольск", - сказала Томченко.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находилось 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.