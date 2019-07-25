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РИА Новости

В ОАЭ филиппинца осудили на десять лет за пропаганду ИГ* в соцсетях

Вчера, 05:31
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ДУБАЙ, 25 июл — РИА Новости. Апелляционный суд Абу-Даби приговорил гражданина Филиппин к десяти годам тюрьмы за пропаганду террористической группировки "Исламское государство"* в социальных сетях, сообщает в четверг эмиратское издание The National.
Осужденный был признан виновным в присоединении к ИГ* и создании семи страниц в социальных сетях для пропаганды - пяти в Facebook и по одной в Twitter и Telegram. На них 30-летний домработник размещал пропагандистскую информацию об ИГ* и призывал к сбору средств в пользу группировки.
Также осужденный приговорен к штрафу в 2 миллиона дирхамов ОАЭ (545 тысяч долларов США). После отбытия приговора он будет депортирован.
*Запрещенная в России террористическая организация
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ОАЭФилиппиныВ мире
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