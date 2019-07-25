В ОАЭ филиппинца осудили на десять лет за пропаганду ИГ* в соцсетях

Осужденный был признан виновным в присоединении к ИГ* и создании семи страниц в социальных сетях для пропаганды - пяти в Facebook и по одной в Twitter и Telegram. На них 30-летний домработник размещал пропагандистскую информацию об ИГ* и призывал к сбору средств в пользу группировки.