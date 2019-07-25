В Приамурье почти 500 дворов остаются подтопленными после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Почти 500 дворов и семь домов остаются подтопленными после паводка в Приамурье, сообщает правительство региона.
Из-за сильных дождей в Амурской области несколько районов подтопило. Пострадали свыше 400 придомовых участков и около 80 километров дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек.
"На вечер 24 июля в регионе остаются подтопленными 7 жилых домов, 482 придомовых территорий, 13 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения - 9 населенных пунктов. Из села Норск было эвакуировано 5 человек", - говорится в сообщении.