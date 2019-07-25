В Приамурье почти 500 дворов остаются подтопленными после паводка

Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

© МЧС России Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Почти 500 дворов и семь домов остаются подтопленными после паводка в Приамурье, сообщает правительство региона.

Из-за сильных дождей в Амурской области несколько районов подтопило. Пострадали свыше 400 придомовых участков и около 80 километров дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек.