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РИА Новости

В Приамурье почти 500 дворов остаются подтопленными после паводка

Вчера, 05:24
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© МЧС РоссииСотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
Сотрудники МЧС во время устранения последствий прохождения циклона в Амурской области
© МЧС России
ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Почти 500 дворов и семь домов остаются подтопленными после паводка в Приамурье, сообщает правительство региона.
Из-за сильных дождей в Амурской области несколько районов подтопило. Пострадали свыше 400 придомовых участков и около 80 километров дорог. В селе Ивановка Зейского района из зоны подтопления эвакуированы 69 человек.
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"На вечер 24 июля в регионе остаются подтопленными 7 жилых домов, 482 придомовых территорий, 13 участков автомобильных дорог. Без транспортного сообщения - 9 населенных пунктов. Из села Норск было эвакуировано 5 человек", - говорится в сообщении.
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