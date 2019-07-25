"Океан" готов принять детей из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком готов принять детей с базы "Холдоми" в Хабаровском крае, где сгорел палаточный лагерь, сообщила РИА Новости начальник управления информации центра Елена Сергиенко.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разместить в "Океане" детей, находившихся на отдыхе в "Холдоми". Соответствующее письмо направлено в адрес директора учреждения.
"К нам обратились с такой просьбой. Директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский направился для обсуждения этого вопроса в Москву. Вопрос решается, пока точных сроков нет. Но мы готовы принять детей, помочь им, в беде ребят не оставим", - сказала Сергиенко.
По ее словам, у "Океана" есть подобный опыт размещения детей – сейчас здесь отдыхают дети из затопленной Иркутской области, ранее в лагере побывали дети из пострадавшего от пожаров Забайкальского края.
Пожар произошел в ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края. По данным МЧС, всего в городке было 26 палаток, из них 20 сгорели. В лагере находились 189 детей. При пожаре пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей. Из них один ребенок погиб. Позже еще трое детей с ожогами скончались в реанимации. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур.