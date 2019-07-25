"Океан" готов принять детей из сгоревшего лагеря в Хабаровском крае

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Всероссийский детский центр "Океан" под Владивостоком готов принять детей с базы "Холдоми" в Хабаровском крае, где сгорел палаточный лагерь, сообщила РИА Новости начальник управления информации центра Елена Сергиенко.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разместить в "Океане" детей, находившихся на отдыхе в "Холдоми". Соответствующее письмо направлено в адрес директора учреждения.

"К нам обратились с такой просьбой. Директор ВДЦ "Океан" Андрей Базилевский направился для обсуждения этого вопроса в Москву. Вопрос решается, пока точных сроков нет. Но мы готовы принять детей, помочь им, в беде ребят не оставим", - сказала Сергиенко.

По ее словам, у "Океана" есть подобный опыт размещения детей – сейчас здесь отдыхают дети из затопленной Иркутской области, ранее в лагере побывали дети из пострадавшего от пожаров Забайкальского края.