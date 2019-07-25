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РИА Новости

Министр обороны США заявил о готовности к переговорам с Ираном

Вчера, 05:21
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
Министр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
Министр обороны США Марк Эспер. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл – РИА Новости. Новый министр обороны США Марк Эспер, утвержденный в должности во вторник, заявил, что США не хотят дальнейшей эскалации напряженности в районе Персидского залива и готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий.
"Мы не хотим быть в ситуации, когда случаются провокации, когда захватывают суда и происходит что-то подобное, и когда происходит эскалация. Мы пытаемся добиться деэскалации", - заявил Эспер журналистам.
В качестве примера он привел задержание иранского танкера в Гибралтаре британскими властями и задержание британского танкера Ираном. "Это становится как око за око. И мы хотим избегать таких ситуаций", - сказал Эспер.
"Наш сигнал им (Ирану) очень ясный, что без каких-либо предварительных условий в любое время, в любом месте мы хотим с ними встретиться и поговорить о том, как мы можем вернуться к переговорам", - добавил министр.
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Стенограмму общения Эспера с журналистами распространила пресс-служба Пентагона.
Ранее о готовности к переговорам с Ираном заявлял президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помео. Несмотря на то что формально в Вашингтоне не выдвигают предварительных условий, сама тематика возможных переговоров не устраивает Тегеран: Трамп хочет заключения нового соглашения взамен "ядерной сделки" 2015 года, из которой США вышли в прошлом году. В этом документе, по мнению американского лидера, должны быть отражены некие обязательства Ирана по изменению своей политики, прежде всего отказ от "поддержки терроризма" за рубежом. Кроме того, целый ряд требований касаются внутренней политики страны. В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана. Власти исламской республики отвергают обвинения в поддержке терроризма и требуют прекратить от США вмешиваться в ситуацию в стране.
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Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцовНе исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении СВПД. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В годовщину выхода США из сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Катер Корпуса стражей исламской революции рядом с танкером Stena Impero
22 июля, 08:00
Танкерная "война". Лондон достал даже США и НАТО
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Министерство обороны СШАВеликобританияИранСШАВ мире
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