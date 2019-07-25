Во Владивосток впервые прибыл вьетнамский боевой корабль

Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Фрегат Военно-морских сил Вьетнама "Куанг Чунг" впервые в истории двусторонних росийско-вьетнамских отношений прибыл во Владивосток с дружественным визитом, сообщает пресс-служба ТОФ.

"Корабль, который совершил переход в столицу Приморья из военно-морской базы Камрань, примет участие в параде в честь Дня Военно-Морского флота России. Торжественная церемония встречи корабля ВМС Вьетнама состоялась на 33 причале Корабельной набережной. Командир соединения надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Александр Шварц поприветствовал командира похода Нгуен Ван Игана и командира фрегата "Куанг Чунг" Хонга Аня", - говорится в сообщении.

Гостям преподнесли хлеб-соль. Оркестр штаба ТОФ исполнил государственные гимны двух стран, на флагштоке подняли государственный флаг Вьетнама.

Гостей на берегу встречали представители генерального консульства Вьетнама во Владивостоке, руководители общества российско-вьетнамской дружбы, представители вьетнамской диаспоры, вьетнамские студенты МГУ Г. И. Невельского.

Пока корабль будет стоять во Владивостоке, моряки двух стран проведут спортивные состязания, для гостей пройдут экскурсии по историческим местам города.