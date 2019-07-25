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РИА Новости

Южнокорейские военные сообщили максимальную высоту выпущенных в КНДР ракет

Вчера, 05:08
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ТОКИО, 25 июл – РИА Новости. Максимальная высота выпущенных в четверг со стороны Северной Кореи ракет составила 50 километров, такое мнение южнокорейских военных приводит агентство Ренхап.
Как сообщил ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, в 5:34 четверга (23:34 среды по мск) и 5:57 (23:57 мск) со стороны Северной Кореи из района города-порта Вонсан на юго-востоке КНДР было осуществлено два пуска, предположительно, "снарядов". Они пролетели 430 километров и упали в Японском море.
Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что максимальная высота составила 50 километров, а сами ракеты были выпущены из мобильной транспортно-пусковой установки. Военные склоняются к тому, что это тот же тип ракет, который КНДР испытывала в мае этого года.
В мае КНДР заявила об испытании нового вида тактического управляемого оружия и провела испытания систем залпового огня. Затем она провела два пуска баллистических ракет малой дальности.
"Военные следят за ситуацией на случай новых пусков и находятся в полной готовности", - сказал представитель комитета.
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Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
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Южная КореяКНДРВ мире
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