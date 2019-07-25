В сирийском городе Кара провели фестиваль черешни

КАРА (Сирия), 25 июл - РИА Новости. Посвящённый окончанию сбора урожая черешни фестиваль провели в сирийском городе Кара.

Город Кара расположен в провинции Дамаск, в 95 километрах от столицы страны. Более 40 лет назад местные жители начали выращивать черешню здесь, в среднегорье.

"У меня 2000 черешневых деревьев. Они растут высоко в горах. Именно там растёт самая вкусная черешня. Начинали мы высаживать саженцы 42 года назад. Тогда президент страны Хафез Асад дал нам, крестьянам, технику, выделил землю в горах", - рассказал один из местных садоводов.

До войны здешнюю черешню даже поставляли за границу. Во время войны Кара была захвачена боевиками - по словам местных жителей, когда они вернулись сюда после освобождения города от террористов, то больше опасались не за свои дома, а за сады в горах.

Они оказались нетронутыми, а вот деловые связи пришлось налаживать заново. Именно для рекламы своей продукции здесь второй год подряд и проводят фестиваль после завершения сбора урожая.

"Наша черешня на 100 процентов органическая. Никаких химических добавок у нас нет", - рассказал на отличном русском языке Мохаммад аль-Хелюж, которого жители города избрали главой сельскохозяйственной общины.