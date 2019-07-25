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РИА Новости
Война в Сирии

В сирийском городе Кара провели фестиваль черешни

Вчера, 05:03
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Кара в провинции Дамаск. Архивное фото
Город Кара в провинции Дамаск. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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КАРА (Сирия), 25 июл - РИА Новости. Посвящённый окончанию сбора урожая черешни фестиваль провели в сирийском городе Кара.
Город Кара расположен в провинции Дамаск, в 95 километрах от столицы страны. Более 40 лет назад местные жители начали выращивать черешню здесь, в среднегорье.
"У меня 2000 черешневых деревьев. Они растут высоко в горах. Именно там растёт самая вкусная черешня. Начинали мы высаживать саженцы 42 года назад. Тогда президент страны Хафез Асад дал нам, крестьянам, технику, выделил землю в горах", - рассказал один из местных садоводов.
До войны здешнюю черешню даже поставляли за границу. Во время войны Кара была захвачена боевиками - по словам местных жителей, когда они вернулись сюда после освобождения города от террористов, то больше опасались не за свои дома, а за сады в горах.
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Они оказались нетронутыми, а вот деловые связи пришлось налаживать заново. Именно для рекламы своей продукции здесь второй год подряд и проводят фестиваль после завершения сбора урожая.
"Наша черешня на 100 процентов органическая. Никаких химических добавок у нас нет", - рассказал на отличном русском языке Мохаммад аль-Хелюж, которого жители города избрали главой сельскохозяйственной общины.
По его словам, хозяева садовых участков состязаются не только в том, чья черешня самая вкусная, но и в том, кто лучше и оригинальнее оформит свою "экспозицию". В этом году наград жюри не вручало, но решило к следующему году подготовить специальные призы и наградить особо отличившихся.
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