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РИА Новости
Туризм

Эксперты рассказали о "беспрецедентном хаосе" в индустрии авиаперевозок

Вчера, 05:00
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИнформационное табло с расписанием рейсов в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сервис по защите прав авиапассажиров AirHelp проанализировал статистику за последние несколько лет и пришёл к выводу, что количество европейских авиарейсов, которые будут задержаны и отменены этим летом в России, вряд ли будет ниже, сорванных годом ранее, и а число, пострадавших пассажиров составит 11 тысяч человек, сообщили РИА Новости в компании.
"AirHelp проанализировал статистические данные о количестве задержанных и отменённых европейских рейсов в России и обратила внимание на угрозу того, что в течение лета 2019 года отменённых и задержанных рейсов будет как минимум не меньше, чем прошлогодним "летом хаоса", вследствие чего можно ожидать, что количество "пострадавших" отечественных авиапассажиров окажется примерно на том же уровне, что и в прошлом году, то есть в районе 11 тысяч человек", - прокомментировали ситуацию в AirHelp.
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По данным экспертов, летом прошлого года в России было сорвано более 100 европейских рейсов (11 тысяч пассажиров), что более чем в два раза превосходило аналогичные показатели за лето 2017 года (более 40 рейсов и 4,8 тысячи пассажиров), а за весь 2018 год было сорвано более 320 европейских рейсов (33 тысячи человек), что более чем в два раза превосходило аналогичный показатель за 2017 год (чуть более 150 рейсов и 16,5 тысячи пассажиров).
AirHelp полагает, что в 2018 году мировая индустрия авиаперевозок столкнулась с беспрецедентным хаосом, из-за чего пострадали многие пассажиры. "Чтобы вернуть ситуацию под контроль, политики и представители бизнеса даже проводили совещания по вопросам авиации. Цифры, однако, показывают, что ситуация с тех пор не улучшилась, а даже ухудшилась. Пассажирам следует быть готовым, что этим летом хаос будет не меньшим, а, возможно, и большим, чем в прошлом году", - сказали в сервисе.
Эксперты уверены, чтобы вернуть контроль авиакомпании должны немедленно нормализовать свою деятельность. В числе возможных мер можно предложить выравнивание графика полетов и привлечение большего числа женщин-пилотов, чтобы компенсировать растущую нехватку пилотов. В настоящее время ни в одной авиакомпании мира доля женщин среди пилотов не превышает 10%.
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