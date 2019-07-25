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РИА Новости

Ретейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

Вчера, 04:42
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкДемонстрация считывания QR-кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства. Архивное фото
Демонстрация считывания QR-кода с помощью смартфона с упаковки лекарственного средства. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Ретейлеры могут отказаться от участия в Системе быстрых платежей из-за комиссии за оплату товаров по QR-кодам, которую предлагает Центробанк.
Об этом говорится в письме, направленном Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ) председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Ассоциации считают, что тариф в Системе быстрых платежей для крупного ретейла не должен превышать 0,3 процента. Именно такие цифры называл Центробанк еще до запуска системы. Однако позже стало известно, что банки настаивают на повышении тарифов до 1-1,5 процента.

"В итоге под давлением финансовых учреждений Банком России был озвучен коридор тарифов от 0,2 до 0,7 процента", — говорится в письме.

Ассоциации уверены, что этот коридор будет стимулировать банки устанавливать для магазинов максимальную величину в 0,7 процента. Но уже сейчас у самых крупных продовольственных сетей тарифы на эквайринг ниже этого уровня.
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Таким образом, Система быстрых платежей становится для розницы экономически нецелесообразной: затраты с учетом расходов на привлечение клиентских платежей через систему превысят 0,7 процента.
Кроме того, напоминают АКИТ и АКОРТ, ретейлерам, платежным системам и банкам так и не удалось договориться о снижении ставок эквайринга, в том числе для малого и среднего бизнеса.
В заключение деловые объединения попросили Набиуллину встретиться с руководством компаний, входящих в ассоциации.
Здание Центрального банка РФ
11 июля, 22:04
ЦБ хочет запустить систему оплаты услуг ЖКХ при помощи быстрых платежей
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Эльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФРоссияЭкономика
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