В Совфеде ответили на идею Киева расширить антироссийские санкции

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в интервью Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в интервью RT прокомментировала предложение украинского правительства расширить санкции против России за строительство газопровода в Крым.

По ее словам, на Украине пока еще работают политики, которые продолжают политику бывшего президента страны Петра Порошенко, поэтому Москве стоит дождаться нового состава парламента.

"Мы должны набраться терпения. Недавно прошли парламентские выборы, в течение 30 дней должно быть сформировано парламентское большинство, должен появиться новый премьер-министр, который представит новый кабинет министров. А Министерство по вопросам временно оккупированных территорий реализует ту политику, которая была в период Порошенко", — заявила сенатор.

Она также подчеркнула, что санкционная политика ведет лишь к ухудшению отношений, поэтому это предложение можно рассматривать лишь как попытку дестабилизировать ситуацию.

Ранее министерство по вопросу "временно оккупированных" территорий предложило расширить санкции в отношении российских компаний, связанных со строительством газопровода "Краснодарский край — Крым".

Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись. Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с первого августа Киев вводит специальные пошлины на продукцию из России.