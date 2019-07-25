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РИА Новости

В Совфеде ответили на идею Киева расширить антироссийские санкции

Вчера, 04:41
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в интервью RT прокомментировала предложение украинского правительства расширить санкции против России за строительство газопровода в Крым.
По ее словам, на Украине пока еще работают политики, которые продолжают политику бывшего президента страны Петра Порошенко, поэтому Москве стоит дождаться нового состава парламента.
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"Мы должны набраться терпения. Недавно прошли парламентские выборы, в течение 30 дней должно быть сформировано парламентское большинство, должен появиться новый премьер-министр, который представит новый кабинет министров. А Министерство по вопросам временно оккупированных территорий реализует ту политику, которая была в период Порошенко", — заявила сенатор.
Она также подчеркнула, что санкционная политика ведет лишь к ухудшению отношений, поэтому это предложение можно рассматривать лишь как попытку дестабилизировать ситуацию.
Ранее министерство по вопросу "временно оккупированных" территорий предложило расширить санкции в отношении российских компаний, связанных со строительством газопровода "Краснодарский край — Крым".
Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись. Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с первого августа Киев вводит специальные пошлины на продукцию из России.
Москва в ответ на действия украинских властей не раз принимала аналогичные ограничительные меры: в апреле Россия запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви. С первого июня Киеву также стали поставлять уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и других нефтепродуктов запретили полностью.
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Популярные комментарии
В российских верхах всё чего-то ждут от Украины, всё талдычат о братском народе. Чего ждут и сами не знают. Вот сейчас, ещё чуть-чуть и всё наладится. Самим-то не смешно.
25 июля, 05:52
mmilane48
5253106
раньше говорили, что будет новый президент, всё наладится, Потом ждите переизбрания министров. А мы всё к ним с поклонами. Не пора ли перестать смешить народ.
25 июля, 06:28
Вячеслав Гаджиев
2401005
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