В Томск из-за тумана не могут прибыть пять авиарейсов из Москвы

НОВОСИБИРСК, 25 июл – РИА Новости. Минимум пять авиарейсов из Москвы и один из Екатеринбурга не могут вовремя прибыть в Томск из-за опустившегося на город тумана, сообщил РИА Новости источник в Томском аэропорту.

"Самолеты временно не садятся по метеоусловиям Томска. Из Москвы сегодня пять рейсов", - сказал собеседник агентства.

Источник пояснил, что один самолет из Москвы уже ушел на посадку на запасной аэродром в Нижневартовск, задерживаются на прилет еще четыре московских рейса, в том числе два рейса "Аэрофлота" из Шереметьево. Также задерживается на прилет авиарейс из Екатеринбурга.