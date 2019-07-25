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РИА Новости

75% россиян не хватает денег до зарплаты, показало исследование

Вчера, 04:21
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДеньги. Архивное фото
Деньги. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты: при этом примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" (есть в распоряжении РИА Новости).
"Как установили специалисты компании в ходе интернет-опроса, 38,4% россиян часто требуется около 10 тысяч рублей, чтобы благополучно закрыть разрывы в семейном бюджете. Примерно 6,8% граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемым зарплате или пособию, а 8,4% - в пяти тысячах рублей", - сообщили в компании,
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Эксперты также добавили, что еще 10,2% россиян необходимо 3-4 тысячи рублей, а 11,4% - обычно не более 1-2 тысяч рублей.
В то же время практически четверть россиян не нуждается в дополнительных средствах между зарплатами. Так, у 6,1% россиян не хватает до поступления следующих начислений лишь нескольких сотен рублей, 7,1% граждан достаточно сумм, получаемых ежемесячно в рамках заработных плат или пособий. При этом только у 5% россиян остаются излишки, чтобы делать сбережения. А благополучие 6,6% россиян вообще не зависит от поступления регулярных доходов, указывают в компании.
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Компания проводила исследование с 1 по 14 июля 2019 года. В нем принимали участие россияне старше 21 года. Метод – случайная рассылка вопросов на электронные адреса клиентов, а также через публикацию вопросов в своих группах в соцсетях. Исследование включает уникальные ответы 1,5 тысячи респондентов.
Росстат на прошлой неделе сообщил, что реальные располагаемые доходы россиян (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию), в первом полугодии снизились на 1,3% в годовом выражении, во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% в первом. При этом реальные зарплаты в России в июне выросли на 2,3% в годовом выражении, в первом полугодии - на 1,8%.
Лимоны
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РоссияОбществоЭкономика
Популярные комментарии
Опрос так же показа , что депутатов и губернаторов , среди этих 75 % , нет . Хотя то же вроде россияне .
25 июля, 04:43
Теофраст фон Гогенгейм
56150001
По всей вероятности, после обсуждения в кремле данных о нехватки денег, и беседы с сотрудниками сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер" они проведут повторные исследования по новой программе и насчитают семь с половиной процента, и всем сразу станет жить хорошо и весело
25 июля, 08:36
Николай Гайдуков
4290111
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