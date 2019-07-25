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РИА Новости

В "Роскосмосе" рассказали о создании эмблемы миссии робота "Федора" на МКС

Вчера, 03:47
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© РИА Новости / Александр Овчаров / Перейти в фотобанкАнтропоморфный робот "Федор". Архивное фото
Антропоморфный робот Федор. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Овчаров
Перейти в фотобанк
Антропоморфный робот "Федор". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Эмблема миссии робота "Федора" на МКС создана по мотивам фрески Микеланджело "Сотворение Адама", рассказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".
Изображение эмблемы опубликовано в Twitter робота "Федора".
"При создании эмблемы миссии наши дизайнеры вдохновлялись бессмертным произведением Микеланджело", - рассказали в госкорпорации.
На эмблеме изображены кисти рук робота и человека в скафандре, тянущиеся друг к другу на фоне космоса. Рядом показаны корабль "Союз" и Международная космическая станция. Эмблема подписана сверху и снизу, соответственно, Skybot F-850 и "Союз МС-14".
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Сама знаменитая фреска Микеланджело, написанная около 1511 года, расположена на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане и посвящена сотворению человека по образу Бога. На фреске Бог тянется рукой к находящемуся напротив него Адаму.
Ранее сообщалось, что перед полетом на МКС "Федор" сменил имя на Skybot F-850. Кроме того, для общения с космонавтами и комментирования параметров полета ему встроили голосового помощника. Помимо этого, у робота появился собственный аккаунт в Twitter. Робот подписался на страницу главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина и Роскосмоса. Сам Skybot сейчас находится на Байконуре, где ведётся его подготовка к полёту на МКС. В вояж робот отправится 22 августа, вернётся 7 сентября.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)РоскосмосРоссияРИА Наука
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