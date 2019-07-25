В "Роскосмосе" рассказали о создании эмблемы миссии робота "Федора" на МКС

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Эмблема миссии робота "Федора" на МКС создана по мотивам фрески Микеланджело "Сотворение Адама", рассказали РИА Новости в госкорпорации "Роскосмос".

Изображение эмблемы опубликовано в Twitter робота "Федора".

"При создании эмблемы миссии наши дизайнеры вдохновлялись бессмертным произведением Микеланджело", - рассказали в госкорпорации.

На эмблеме изображены кисти рук робота и человека в скафандре, тянущиеся друг к другу на фоне космоса. Рядом показаны корабль "Союз" и Международная космическая станция. Эмблема подписана сверху и снизу, соответственно, Skybot F-850 и "Союз МС-14".

Сама знаменитая фреска Микеланджело, написанная около 1511 года, расположена на потолке Сикстинской капеллы в Ватикане и посвящена сотворению человека по образу Бога. На фреске Бог тянется рукой к находящемуся напротив него Адаму.