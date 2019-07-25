В МЧС рассказали, как погулять в лесу и выбраться из него живым

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Перед походом в лес нужно обязательно предупредить родственников, когда и где вы будете гулять, взять с собой еду, воду, заряженный телефон, а также запастись спичками и аптечкой. Если вы все же заблудились, немедленно звоните в службу экстренной помощи, идите на звуки или двигайтесь вдоль реки – она приведет к людям, рассказали в МЧС России.

Перед выходом непременно посмотрите прогноз погоды и, если будет дождь или туман, отложите прогулку, советуют спасатели.

Собираясь в лес, рассказали в МЧС, надевайте одежду яркого цвета, которая закрывает большую часть тела, это поможет защититься от порезов и насекомых, а также быть более заметным. Также с собой нужно взять еду, воду, лекарства, спички и заряженный телефон, отмечают спасатели. Кроме этого, рекомендуется предупредить друзей или родственников, куда вы идете и когда планируете вернуться.

Хорошим ориентиром служат звуки, отмечают спасатели - если вы потерялись в лесу, постарайтесь прислушаться. К примеру, работающий трактор или собачий лай слышно за четыре километра, а проходящий поезд - за десять километров, рассказали в МЧС.

Спасатели рекомендуют перед входом в лес обратить внимание на ориентиры - с какой стороны находится солнце, в какую сторону течет река, это поможет сориентироваться на обратной дороге. Например, если при входе в лес солнце светит в лицо, то при выходе оно должно быть позади вас. Еще более надежным ориентиром служит река или ручей – входя в лес, обратите внимание, в какую сторону течет вода и, если заблудились, выходите в противоположном течению направлении.