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РИА Новости

Психологи рассказали о плюсах работы в разгар летних отпусков

Вчера, 03:24
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники в офисе. Архивное фото
Сотрудники в офисе. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Работа в период летних отпусков, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, приносит намного больше плюсов, чем минусов: снижается контроль, меняется режим работы, освобождается больше времени на хобби и развлечения, а хорошая погода за окном способствует улучшению настроения.
"Летом хорошо ходить на работу, потому что очень сильно снижается контроль. Сотрудники уходят, и мы с благодарностью относимся к тем, кто остается на посту. Они оказываются "вне поля зрения". Вне социального контроля: ни коллеги, ни начальство особо не контролируют. И многие так и хотят: летом "перекантоваться", а в прекрасное время межсезонья – начало октября или весной – уехать, когда… цены маленькие", - считает психолог Ольга Маховская.
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По ее словам, работать в разгар летних отпусков и отдыхать в "несезон" - хороший вариант для интровертов, потому что летом в офисах находится меньше сотрудников, а в период межсезонья немногие люди предпочитают уходить в отпуск. При этом эксперт подчеркнула, что работодателям не стоит ожидать от сотрудников профессиональных порывов и успехов в летний зной, потому что в жару, как правило, сложно сосредоточиться.

Время для хобби

Психолог Илья Шабшин в свою очередь утверждает, что не ходить в отпуск летом - это хорошая возможность заняться любимым делом, найти новое хобби или изучить родной город. При этом стоит помнить, что летом в любом случае необходимо снизить нагрузку, иначе есть риски обрести эмоциональное выгорание.
"Если человек все-таки по каким-то убедительным причинам не может организовать себе летний отдых в виде отпуска, то обязательно нужно снизить нагрузку, приблизить себя к режиму отдыха и хотя бы немного изменить свой график... Это важная потребность человека - в положительных эмоциях и в новизне, и, конечно, необязательно для этого ехать на Бали, Мальдивы. Можно, оставаясь в городе, ходить на выставки или на концерты, или на показы мод, или на кинопремьеры. Кому что близко", - считает Шабшин.
Психолог подчеркнул, что летом важно как можно чаще бывать на свежем воздухе, больше заниматься физкультурой, к примеру, плаванием или скандинавской ходьбой. Мнение Шабшина разделяет и врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин.
"Разнообразие в жизни, смена занятий - это отдых. Спорт обязателен в жизни. Можно подобрать физические нагрузки в зависимости от здоровья. Надо обязательно иметь хобби, какие-то духовные предпочтения. Человек, который живет ради того, чтобы "получить деньги – потратить деньги", конечно, имеет шансы на плохое самочувствие значительно больше, чем человек, который реализует какую-то идею в жизни, выполняет миссию. Он может сам ее себе придумать и сам ее воплощать в жизнь", - считает Пережогин.
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Старая добрая наука

Кандидат медицинских наук поделился базовыми правилами психогигиены, которые не только позволят отвлечься от мыслей об отсутствии отпуска, но и помогут каждому человеку обрести гармоничный стиль жизни.
"Есть такая старая добрая наука, называется психогигиена. Она подразумевает правила ведения такого образа и стиля жизни, который не позволяет впадать в уныние и позволяет поддерживать высокую работоспособность. Есть базовые правила психогигиены, одна из них: делайте себе хорошо и не делайте плохо другим", - рассказал Пережогин.
Среди других правил психолог выделил обязательное чередование физических, интеллектуальных и эстетических нагрузок. Теплый семейный климат также необходим для внутренней гармонии. Пережогин подчеркнул, что если у человека пока нет мужа, жены или детей, то рекомендуется завести домашнее животное. Среди наиболее эффективных способов психологической нагрузки Пережогин также назвал аутогенную тренировку – мысленные упражнения, которые помогают достичь внутреннего спокойствия и равновесие.
"Самый распространенный вид (психогигиены) – аутогенная тренировка, которая прекрасно работает и на неврозах больных людей, и на здоровых, и на людях, испытывающих экстремальные физические и психические нагрузки. К примеру, на спортсменах, на летчиках, космонавтах, полицейских. Ее принцип – самовнушение, она работает через вегетативную нервную систему, резко улучается кровообращение, улучается метаболизм, организм начинает жить", - заключил Пережогин.
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