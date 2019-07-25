В Госдуме предложили создать в России музей истории Первой мировой войны

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру культуры Владимиру Мединскому рассмотреть вопрос создания в России федерального музея, посвященного Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру культуры Владимиру Мединскому рассмотреть вопрос создания в России федерального музея, посвященного Первой мировой войне , а также учредить грант на изучение роли РФ этой войне.

Депутат отмечает, что в последние годы и за рубежом, и в России растет интерес к тематике и наследию Первой мировой войны: в широкий прокат выходят киноленты, пишутся книги, в интернете обсуждаются темы, связанных с Войной 1914-1918 годов.

"К сожалению, в нашей стране тему Первой мировой войны наука и историография обходят стороной. Можно сказать, что в отечественной историографии до сих пор правит советский подход к изучению данной темы - считается, что Первая мировая война играет в истории России второстепенную роль и не особо повлияла на развитие нашей страны", - говорится в обращении Милонова на имя Мединского (есть в распоряжении РИА Новости).

Как подчеркивает парламентарий, в России до сих пор не существует ни одного специализированного научного центра по изучению Первой мировой войны за исключением небольшой экспозиции в Санкт-Петербурге, которая является частью Царскосельского музея.

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"Учитывая это, прошу Вас рассмотреть вопрос создания в России обособленного федерального музея, посвященного Первой мировой войне, а также учреждения новой государственной премии и гранта в области изучения наследия Первой мировой и роли России в крупнейшем военном конфликте до Второй мировой войны", - говорится в документе.