В Госдуме предложили создать в России музей истории Первой мировой войны

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил министру культуры Владимиру Мединскому рассмотреть вопрос создания в России федерального музея, посвященного Первой мировой войне, а также учредить грант на изучение роли РФ этой войне.
Депутат отмечает, что в последние годы и за рубежом, и в России растет интерес к тематике и наследию Первой мировой войны: в широкий прокат выходят киноленты, пишутся книги, в интернете обсуждаются темы, связанных с Войной 1914-1918 годов.
11 ноября 2018, 10:00Акценты - Радио SputnikПервая мировая война: неусвоенные урокиПервая мировая война изменила мир почти до неузнаваемости. И речь не только о геополитических и экономических последствиях. Произошел переворот в искусстве, эстетике и даже отчасти в человеческой психологии. И не факт, что в лучшую сторону.
"К сожалению, в нашей стране тему Первой мировой войны наука и историография обходят стороной. Можно сказать, что в отечественной историографии до сих пор правит советский подход к изучению данной темы - считается, что Первая мировая война играет в истории России второстепенную роль и не особо повлияла на развитие нашей страны", - говорится в обращении Милонова на имя Мединского (есть в распоряжении РИА Новости).
Как подчеркивает парламентарий, в России до сих пор не существует ни одного специализированного научного центра по изучению Первой мировой войны за исключением небольшой экспозиции в Санкт-Петербурге, которая является частью Царскосельского музея.
"Учитывая это, прошу Вас рассмотреть вопрос создания в России обособленного федерального музея, посвященного Первой мировой войне, а также учреждения новой государственной премии и гранта в области изучения наследия Первой мировой и роли России в крупнейшем военном конфликте до Второй мировой войны", - говорится в документе.
Милонов полагает, что такая мера поможет в патриотическом и нравственном просвещении молодежи, а также "положит конец многочисленным антиисторическим мистификациям в отношении России и ее роли в Великой войне".
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