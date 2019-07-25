В Минтруде предложили сделать программу материнского капитала бессрочной

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Министерстве труда считают, что программа материнского капитала должна стать бессрочной, заявил РИА Новости первый замглавы ведомства Алексей Вовченко.

По его словам, в ведомстве выступают за то, чтобы эта мера действовала всегда и величина маткапитала постоянно индексировалась, "чтобы не случалось у нас таких трехгодовых задержек, которые были в прошлом бюджетном цикле".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что рассчитывает на продление программы до 2025 года. Она отметила, что это решение может быть принято до конца года.

Программа маткапитала

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, по указу Владимира Путина ее продлили до конца 2021-го.

Сертификат на материнский капитал выдается за рождение второго или последующего ребенка в семье, сейчас его размер составляет 453,026 тысячи рублей.