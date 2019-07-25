В Перу начнут эвакуацию населения в районе вулкана Убинас

Вид из космоса на вулкан Убинас в Перу. Архивное фото

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мэр района Убинас Исаак Тола заявил, что в четверг начнется эвакуация жителей из населенных пунктов, расположенных вблизи одноименного вулкана, передает агентство Мэр района Убинас Исаак Тола заявил, что в четверг начнется эвакуация жителей из населенных пунктов, расположенных вблизи одноименного вулкана, передает агентство Andina

"На этот раз вулкан Убинас извергает пепел в больших количествах, а вчера вулкан выбросил раскаленные камни, что напугало население, которое изначально не желало эвакуироваться", - приводит агентство слова мэра.

Процесс эвакуации будет проходить поэтапно, в четверг будут эвакуированы первые 500 человек, живущие ближе всего к вулкану, сообщает агентство.