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РИА Новости

В Приморье не зафиксировали признаков пусков снарядов в КНДР

Вчера, 02:48
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июл – РИА Новости. Приморские специалисты в последние несколько часов не зафиксировали никаких сейсмособытий в Японском море, куда, по данным южнокорейских военных, КНДР запустила два снаряда, сообщил РИА Новости представитель регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами.
Агентство Ренхап со ссылкой на комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР произвела пуск двух снарядов неопределенной модели в Японское море. По данным военных, это произошло недалеко от Вонсана в 23.34 и 23.57 мск. Дальность полета составила примерно 430 километров, уточнило агентство.
"Центр не зафиксировал никаких сейсмособытий (в Японском море). Обычно такое мы видим, но сейчас ничего не фиксировалось", - отметил собеседник.
По данным Примгидромета, радиационный фон в Приморском крае в четверг - 11 микрорентген в час при максимально допустимой норме в 30.
Ранее в Сеуле сообщали, что Северная Корея 9 мая испытала два реактивных снаряда, которые преодолели расстояние в 420 и 270 километров соответственно. Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) обнародовало фотоматериалы со стрельб. ЦТАК отмечал, что лидер КНДР Ким Чен Ын лично отдал приказ о начале учений с применением оружия большой дальности, которые были призваны оценить способность оборонительных подразделений страны к быстрому реагированию.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Кванмэнсон (Яркая звезда)
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
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КНДРРоссияПриморский крайВ мире
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