В Приморье не зафиксировали признаков пусков снарядов в КНДР

Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружие В Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.