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РИА Новости

"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам

Вчера, 02:32
285959
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Станислав Садальский
Актер Станислав Садальский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Советский и российский актер Станислав Садальский посоветовал пользователям Instagram осознать, что они "никому не нужны".
"Никогда никого не слушайте, имейте свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье", — написал артист.
Подписчики поблагодарили актера за его слова и отметили, что он очень мудро высказался.
В Instagram-аккаунте Садальского нередко появляются необычные посты. Так, узнав об улучшении состояния здоровья отравившегося "Кротом" Бари Алибасова, артист порадовался за продюсера, разместив совместную фотографию на фоне гроба.
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Обсудить 26
Шоу-бизнесСтанислав Садальский
Популярные комментарии
Никогда никого не слушайте, имейте свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь- да это завуалированный намёк на пропаганду, превратившую россиян в послушных запрограмированных роботов)
25 июля, 04:29
Яна
58410171
Он как бы намекнул что государство нам ничего не должно?
25 июля, 03:21
Кот на дереве
421100363
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