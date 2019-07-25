"Вы никому не нужны": Садальский обратился к подписчикам

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Советский и российский актер Станислав Садальский посоветовал пользователям Instagram осознать, что они "никому не нужны".
"Никогда никого не слушайте, имейте свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь. Не гонитесь ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Вы никому не нужны. Это — жизнь. Никто за вас не будет строить ваше счастье", — написал артист.
Подписчики поблагодарили актера за его слова и отметили, что он очень мудро высказался.
В Instagram-аккаунте Садальского нередко появляются необычные посты. Так, узнав об улучшении состояния здоровья отравившегося "Кротом" Бари Алибасова, артист порадовался за продюсера, разместив совместную фотографию на фоне гроба.